27 марта 2024

В Екатеринбурге поймали серийного грабителя банков

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, арест, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Мужчина ограбил банки больше чем на семь миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали 44-летнего мужчину, грабившего банки на протяжении нескольких лет. За все время он украл более семи миллионов рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Впервые житель Кушвы пошел на дело 28 марта 2015 года. В Екатеринбурге ограбили отделение „Росгосстрах Банка“. Тогда добычей налетчика стали 1,6 млн рублей. В мае 2023 года он пришел утром к отделению „Россельхозбанка“ на улице Чайковского, приставил к голове сотрудницы пистолет и велел открыть сейф. Мужчина утащил с собой 2,5 млн рублей, 30 тысяч долларов, 660 евро и 17 драгоценных монет», — пишет telegram-канал «Сапа».

По информации издания, первое преступление раскрыть не удалось, из-за чего уголовное дело приостановили. Но уже в марте 2024 года силовики вышли на мужчину, обнаружив у него дома страйкбольный пистолет. «Задержанный во всем признался, но деньги вернуть не смог — он уже все потратил», — отмечает канал.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге силовики задержали 44-летнего мужчину, грабившего банки на протяжении нескольких лет. За все время он украл более семи миллионов рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Впервые житель Кушвы пошел на дело 28 марта 2015 года. В Екатеринбурге ограбили отделение „Росгосстрах Банка“. Тогда добычей налетчика стали 1,6 млн рублей. В мае 2023 года он пришел утром к отделению „Россельхозбанка“ на улице Чайковского, приставил к голове сотрудницы пистолет и велел открыть сейф. Мужчина утащил с собой 2,5 млн рублей, 30 тысяч долларов, 660 евро и 17 драгоценных монет», — пишет telegram-канал «Сапа». По информации издания, первое преступление раскрыть не удалось, из-за чего уголовное дело приостановили. Но уже в марте 2024 года силовики вышли на мужчину, обнаружив у него дома страйкбольный пистолет. «Задержанный во всем признался, но деньги вернуть не смог — он уже все потратил», — отмечает канал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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