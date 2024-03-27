В Екатеринбурге поймали серийного грабителя банков

28 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Мужчина ограбил банки больше чем на семь миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали 44-летнего мужчину, грабившего банки на протяжении нескольких лет. За все время он украл более семи миллионов рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Впервые житель Кушвы пошел на дело 28 марта 2015 года. В Екатеринбурге ограбили отделение „Росгосстрах Банка“. Тогда добычей налетчика стали 1,6 млн рублей. В мае 2023 года он пришел утром к отделению „Россельхозбанка“ на улице Чайковского, приставил к голове сотрудницы пистолет и велел открыть сейф. Мужчина утащил с собой 2,5 млн рублей, 30 тысяч долларов, 660 евро и 17 драгоценных монет», — пишет telegram-канал «Сапа». По информации издания, первое преступление раскрыть не удалось, из-за чего уголовное дело приостановили. Но уже в марте 2024 года силовики вышли на мужчину, обнаружив у него дома страйкбольный пистолет. «Задержанный во всем признался, но деньги вернуть не смог — он уже все потратил», — отмечает канал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики задержали 44-летнего мужчину, грабившего банки на протяжении нескольких лет. За все время он украл более семи миллионов рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Впервые житель Кушвы пошел на дело 28 марта 2015 года. В Екатеринбурге ограбили отделение „Росгосстрах Банка“. Тогда добычей налетчика стали 1,6 млн рублей. В мае 2023 года он пришел утром к отделению „Россельхозбанка“ на улице Чайковского, приставил к голове сотрудницы пистолет и велел открыть сейф. Мужчина утащил с собой 2,5 млн рублей, 30 тысяч долларов, 660 евро и 17 драгоценных монет», — пишет telegram-канал «Сапа». По информации издания, первое преступление раскрыть не удалось, из-за чего уголовное дело приостановили. Но уже в марте 2024 года силовики вышли на мужчину, обнаружив у него дома страйкбольный пистолет. «Задержанный во всем признался, но деньги вернуть не смог — он уже все потратил», — отмечает канал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.