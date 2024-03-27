27 марта 2024

В Нижневартовске эвакуировали торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, тц, эскалаторы, авиа-парк
Из ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Поступил звонок в ЕДДС с сообщением о минировании торгового центра. Людей и работников эвакуировали. На месте сейчас работают силовики и экстренные службы», — сообщил агентству источник.

Агентство попыталось прокомментировать ситуацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться до ведомства не удалось.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских городах начали появляться звонки о возможном минировании зданий. URA.RU рассказывало о том, что делать при обнаружении подозрительного предмета, а также о признаках взрывного устройства.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Поступил звонок в ЕДДС с сообщением о минировании торгового центра. Людей и работников эвакуировали. На месте сейчас работают силовики и экстренные службы», — сообщил агентству источник. Агентство попыталось прокомментировать ситуацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться до ведомства не удалось. После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских городах начали появляться звонки о возможном минировании зданий. URA.RU рассказывало о том, что делать при обнаружении подозрительного предмета, а также о признаках взрывного устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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