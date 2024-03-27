В Нижневартовске эвакуировали торговый центр

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Поступил звонок в ЕДДС с сообщением о минировании торгового центра. Людей и работников эвакуировали. На месте сейчас работают силовики и экстренные службы», — сообщил агентству источник.
Агентство попыталось прокомментировать ситуацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться до ведомства не удалось.
После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских городах начали появляться звонки о возможном минировании зданий. URA.RU рассказывало о том, что делать при обнаружении подозрительного предмета, а также о признаках взрывного устройства.
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