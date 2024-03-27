В Нижневартовске эвакуировали торговый центр

28 марта 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Из ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Поступил звонок в ЕДДС с сообщением о минировании торгового центра. Людей и работников эвакуировали. На месте сейчас работают силовики и экстренные службы», — сообщил агентству источник. Агентство попыталось прокомментировать ситуацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться до ведомства не удалось. После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских городах начали появляться звонки о возможном минировании зданий. URA.RU рассказывало о том, что делать при обнаружении подозрительного предмета, а также о признаках взрывного устройства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Поступил звонок в ЕДДС с сообщением о минировании торгового центра. Людей и работников эвакуировали. На месте сейчас работают силовики и экстренные службы», — сообщил агентству источник. Агентство попыталось прокомментировать ситуацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться до ведомства не удалось. После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских городах начали появляться звонки о возможном минировании зданий. URA.RU рассказывало о том, что делать при обнаружении подозрительного предмета, а также о признаках взрывного устройства.