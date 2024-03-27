Власти ХМАО отказали мэру Нефтеюганска в поездке на Донбасс с политэлитами

28 марта 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай получила отказ от участия в проекте «Доброслужащий» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО отказали мэру Нефтеюганска в поездке на Донбасс в составе югорских политэлит перед отставкой. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. Собеседник URA.RU рассказал, что Бугай планировала после выборов президента РФ, взять отпуск и отправиться волонтером в новые регионы. Такую возможность для чиновников и депутатов организовали окружные власти в рамках проекта «Доброслужащий». Но Бугай еще до отставки получила отказ в согласовании кандидатуры. Сейчас она все же ушла в отпуск, но до 11 апреля сохраняет статус главы города. «После завершения президентской кампании, часть югорских VIP уже отправилась добровольцами в госпитали на 2 недели. Заявление Бугай об участии в проекте оставалось без движения. А перед отставкой ей пришел отказ. Видимо, было решено не тратить усилия на чиновницу, которая вот-вот покинет пост», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили URA.RU, что поездка планировалась, но не состоялась. Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО Яков Самохвалов в разговоре с URA.RU сообщил, что глава Нефтеюганска уже не сможет отправиться в гуммиссию в рамках проекта «Доброслужащий». «Но она может поехать просто как доброволец. Такие заявки рассматривает гумкорпус. Принципиальных запретов на участие в гуманитарной миссии нет, и не важно, занимает человек должность или не занимает», — прокомментировал Самохвалов. Он также подчеркнул, что в любом случае все добровольцы отправляются на Донбасс за собственный счет. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска 27 марта объявила об отставке. Ориентировочно выборы нового мэра намечены на май. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО отказали мэру Нефтеюганска в поездке на Донбасс в составе югорских политэлит перед отставкой. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. Собеседник URA.RU рассказал, что Бугай планировала после выборов президента РФ, взять отпуск и отправиться волонтером в новые регионы. Такую возможность для чиновников и депутатов организовали окружные власти в рамках проекта «Доброслужащий». Но Бугай еще до отставки получила отказ в согласовании кандидатуры. Сейчас она все же ушла в отпуск, но до 11 апреля сохраняет статус главы города. «После завершения президентской кампании, часть югорских VIP уже отправилась добровольцами в госпитали на 2 недели. Заявление Бугай об участии в проекте оставалось без движения. А перед отставкой ей пришел отказ. Видимо, было решено не тратить усилия на чиновницу, которая вот-вот покинет пост», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили URA.RU, что поездка планировалась, но не состоялась. Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО Яков Самохвалов в разговоре с URA.RU сообщил, что глава Нефтеюганска уже не сможет отправиться в гуммиссию в рамках проекта «Доброслужащий». «Но она может поехать просто как доброволец. Такие заявки рассматривает гумкорпус. Принципиальных запретов на участие в гуманитарной миссии нет, и не важно, занимает человек должность или не занимает», — прокомментировал Самохвалов. Он также подчеркнул, что в любом случае все добровольцы отправляются на Донбасс за собственный счет. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска 27 марта объявила об отставке. Ориентировочно выборы нового мэра намечены на май.