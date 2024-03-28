Всех посетителей торгового центра вывели на улицу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми из ТРК «Семья» эвакуировали всех посетителей. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края».

«ТРК „Семья“. Эвакуация», — подписал автор видеозаписи происходящее. На кадрах видно, как посетители ожидают на улице, когда снова можно будет войти внутрь.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что по информации администрации ТРК «Семья» отработали датчики пожарной сигнализации при проведении технических и регламентных работ в зоне арендатора. «Угрозы жизни и здоровью для работников и посетителей торгового центра не было и нет. В данный момент, все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме», — уточнили в министерстве.