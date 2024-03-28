В Перми из ТРК «Семья» эвакуировали всех посетителей. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края».
«ТРК „Семья“. Эвакуация», — подписал автор видеозаписи происходящее. На кадрах видно, как посетители ожидают на улице, когда снова можно будет войти внутрь.
В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что по информации администрации ТРК «Семья» отработали датчики пожарной сигнализации при проведении технических и регламентных работ в зоне арендатора. «Угрозы жизни и здоровью для работников и посетителей торгового центра не было и нет. В данный момент, все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме», — уточнили в министерстве.
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В Перми из ТРК «Семья» эвакуировали всех посетителей. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края». «ТРК „Семья“. Эвакуация», — подписал автор видеозаписи происходящее. На кадрах видно, как посетители ожидают на улице, когда снова можно будет войти внутрь. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что по информации администрации ТРК «Семья» отработали датчики пожарной сигнализации при проведении технических и регламентных работ в зоне арендатора. «Угрозы жизни и здоровью для работников и посетителей торгового центра не было и нет. В данный момент, все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме», — уточнили в министерстве.