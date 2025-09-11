В закрывшемся пермском кинотеатре-легенде снова будут показывать видео

С 8:00 12 сентября до 10:00 15 сентября в Перми будет работать Центр общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае. В этом году будет расположен в зале «Развитие» молодежного центра «Кристалл», бывший одноименный кинотеатр на ул. Комсомольский проспект. Тут будет организована трансляция с камер видеонаблюдения, которыми будут оснащены УИК в Прикамье.
«Центр общественного наблюдения является именно тем местом, где концентрируется экспертная работа по мониторингу избирательного процесса. Эта деятельность позволяет объективно оценить работу избирательных комиссий, организацию процесса голосования», — подчеркнул глава крайизбиркома Игорь Вагин.
Здесь же будет работать ситуационный центр мониторинга избирательного процесса. Эксперты, наблюдатели, представители кандидатов, журналисты проследят тут за ходом выборов. Получить консультацию по вопросам соблюдения избирательных прав граждан от специалистов ЦОН можно по телефону «горячей линии» — 8-800-200-76-94.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!