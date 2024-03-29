Матери погибших в ДТП пассажиров из ХМАО отсудили компенсацию за гибель детей

29 марта 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Суд в ХМАО взыскал компенсацию с водителей, по вине которых погибли три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Матери погибших пассажиров BMW отсудили в виновников ДТП компенсации за гибель детей. Авария, которая унесла жизни трех человек, произошла в Сургуте. Водители столкнувшихся транспортных средств остались живы и отбывают наказание в колонии общего режима. «Сургутским городским судом рассмотрено исковое заявление о взыскании морального вреда с ответчиков в результате резонансного ДТП, произошедшего в 2019 году на улице Энергетиков при столкновении автомобилей марки Lexus и BMW. Истцами выступали матери двух погибших в результате ДТП. Судом частично удовлетворены требования истцов, взыскано с водителя Lexus 900 000 рублей компенсации морального вреда, с водителя BMW 1 400 000 рублей компенсации морального вреда», — указано в публикации на официальной странице судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». Из-за столкновения автомобилей BMW и Lexus немецкая иномарка врезалась столб, а трое пассажиров, ехавших в ней, погибли. Водитель BMW в момент аварии был пьян, он управлял машиной без прав и сильно превысил скорость, поэтому не смог среагировать на появление выехавшего с прилежащей дороги автомобиля Lexus. Матери погибших требовали взыскать в качестве морального вреда 5, 5 млн рублей с водителя BMW и 3,5 миллионов рублей — с шофера японского внедорожника. Суд постановил, что родители имеют право на компенсацию за нравственные страдания из-за гибели детей, но учел обстоятельства происшествия и тот факт, что водитель BMW принес извинения семьям погибших. Решение суда еще не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте суд приговорил двух участников ДТП, в котором погибли три человека, к реальным срокам заключения. Также водителям запретили управлять автомобилем в течение двух с половиной лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Матери погибших пассажиров BMW отсудили в виновников ДТП компенсации за гибель детей. Авария, которая унесла жизни трех человек, произошла в Сургуте. Водители столкнувшихся транспортных средств остались живы и отбывают наказание в колонии общего режима. «Сургутским городским судом рассмотрено исковое заявление о взыскании морального вреда с ответчиков в результате резонансного ДТП, произошедшего в 2019 году на улице Энергетиков при столкновении автомобилей марки Lexus и BMW. Истцами выступали матери двух погибших в результате ДТП. Судом частично удовлетворены требования истцов, взыскано с водителя Lexus 900 000 рублей компенсации морального вреда, с водителя BMW 1 400 000 рублей компенсации морального вреда», — указано в публикации на официальной странице судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». Из-за столкновения автомобилей BMW и Lexus немецкая иномарка врезалась столб, а трое пассажиров, ехавших в ней, погибли. Водитель BMW в момент аварии был пьян, он управлял машиной без прав и сильно превысил скорость, поэтому не смог среагировать на появление выехавшего с прилежащей дороги автомобиля Lexus. Матери погибших требовали взыскать в качестве морального вреда 5, 5 млн рублей с водителя BMW и 3,5 миллионов рублей — с шофера японского внедорожника. Суд постановил, что родители имеют право на компенсацию за нравственные страдания из-за гибели детей, но учел обстоятельства происшествия и тот факт, что водитель BMW принес извинения семьям погибших. Решение суда еще не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте суд приговорил двух участников ДТП, в котором погибли три человека, к реальным срокам заключения. Также водителям запретили управлять автомобилем в течение двух с половиной лет.