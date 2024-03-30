30 марта 2024

Российские военные уничтожили станцию Starlink на купянском направлении

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили украинскую технику на купянском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении российские военнослужащие отразили пяти украинских контратак и совершили удар по позициям ВСУ, уничтожив станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что потери ВСУ составили до 30 бойцов на купянском направлении.

«Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink», — сообщили в Минобороны. Информацию передает Интерфакс.

Там отметили, что ВС РФ остановили пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Червоная Диброва. Также российские военные ликвидировали украинскую гаубицу «Гвоздика», минометный расчет, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение на купянском направлении и взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в ведомстве рассказали, что на коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink, пишет RT.

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На купянском направлении российские военнослужащие отразили пяти украинских контратак и совершили удар по позициям ВСУ, уничтожив станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что потери ВСУ составили до 30 бойцов на купянском направлении. «Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink», — сообщили в Минобороны. Информацию передает Интерфакс. Там отметили, что ВС РФ остановили пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Червоная Диброва. Также российские военные ликвидировали украинскую гаубицу «Гвоздика», минометный расчет, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной борьбы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение на купянском направлении и взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в ведомстве рассказали, что на коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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