Российские военные уничтожили станцию Starlink на купянском направлении

31 марта 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили украинскую технику на купянском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении российские военнослужащие отразили пяти украинских контратак и совершили удар по позициям ВСУ, уничтожив станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что потери ВСУ составили до 30 бойцов на купянском направлении. «Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink», — сообщили в Минобороны. Информацию передает Интерфакс. Там отметили, что ВС РФ остановили пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Червоная Диброва. Также российские военные ликвидировали украинскую гаубицу «Гвоздика», минометный расчет, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной борьбы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение на купянском направлении и взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в ведомстве рассказали, что на коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На купянском направлении российские военнослужащие отразили пяти украинских контратак и совершили удар по позициям ВСУ, уничтожив станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что потери ВСУ составили до 30 бойцов на купянском направлении. «Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink», — сообщили в Минобороны. Информацию передает Интерфакс. Там отметили, что ВС РФ остановили пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Червоная Диброва. Также российские военные ликвидировали украинскую гаубицу «Гвоздика», минометный расчет, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной борьбы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение на купянском направлении и взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в ведомстве рассказали, что на коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink, пишет RT.