На авдеевском коксохимическом заводе нашли пункт ВСУ со Starlink

24 февраля 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

В Авдеевке обнаружили пункт ВСУ со Starlink Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Авдеевке обнаружили систему Starlink на коксохимическом заводе. Там же нашли натовское оружие и боеприпасы», — передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Ведомство опубликовало видео с места событий. Ранее украинские солдаты использовали сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом Starlink не работали определенное время возле Крыма.

На коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Авдеевке обнаружили систему Starlink на коксохимическом заводе. Там же нашли натовское оружие и боеприпасы», — передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Ведомство опубликовало видео с места событий. Ранее украинские солдаты использовали сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом Starlink не работали определенное время возле Крыма.