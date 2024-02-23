23 февраля 2024

На авдеевском коксохимическом заводе нашли пункт ВСУ со Starlink

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В Авдеевке обнаружили пункт ВСУ со Starlink Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Авдеевке обнаружили систему Starlink на коксохимическом заводе. Там же нашли натовское оружие и боеприпасы», — передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Ведомство опубликовало видео с места событий.

Ранее украинские солдаты использовали сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом Starlink не работали определенное время возле Крыма.

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На коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Авдеевке обнаружили систему Starlink на коксохимическом заводе. Там же нашли натовское оружие и боеприпасы», — передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Ведомство опубликовало видео с места событий. Ранее украинские солдаты использовали сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом Starlink не работали определенное время возле Крыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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