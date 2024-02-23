На авдеевском коксохимическом заводе нашли пункт ВСУ со Starlink

В Авдеевке обнаружили пункт ВСУ со Starlink
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Авдеевке обнаружили систему Starlink на коксохимическом заводе. Там же нашли натовское оружие и боеприпасы», — передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Ведомство опубликовало видео с места событий.
Ранее украинские солдаты использовали сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом Starlink не работали определенное время возле Крыма.
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