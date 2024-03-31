Пермские разведчики записали видеообращение из зоны СВО

Пермские разведчики из зоны СВО поблагодарили волонтеров за помощь

Военнослужащие получили ценные посылки от земляков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермяки, принимающие участие в спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности землякам, помогающим фронту. Пост в соцсети «ВКонтакте» опубликовали представители волонтерской организации «Вежливые люди». Они уточнили, что авторами видео являются разведчики, которые находятся на херсонском направлении.

«Хотим выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям Частинского округа, а также проекту „Вежливые люди“ за предоставленную нам помощь. С вашей помощью нам будет легче одержать победу над Киевским режимом. Победа будет за нами!» — сказали бойцы.

Ранее за предоставленную помощь пермских волонтеров поблагодарили мотострелки штурмовой роты. URA.RU также рассказывало, что тактические шлемы, которые отправили пермяки на фронт, спасли жизни бойцам в зоне проведения спецоперации.