Пермские разведчики записали видеообращение из зоны СВО

Пермяки, принимающие участие в спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности землякам, помогающим фронту. Пост в соцсети «ВКонтакте» опубликовали представители волонтерской организации «Вежливые люди». Они уточнили, что авторами видео являются разведчики, которые находятся на херсонском направлении.
«Хотим выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям Частинского округа, а также проекту „Вежливые люди“ за предоставленную нам помощь. С вашей помощью нам будет легче одержать победу над Киевским режимом. Победа будет за нами!» — сказали бойцы.
Ранее за предоставленную помощь пермских волонтеров поблагодарили мотострелки штурмовой роты. URA.RU также рассказывало, что тактические шлемы, которые отправили пермяки на фронт, спасли жизни бойцам в зоне проведения спецоперации.
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Пермяки, принимающие участие в спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности землякам, помогающим фронту. Пост в соцсети «ВКонтакте» опубликовали представители волонтерской организации «Вежливые люди». Они уточнили, что авторами видео являются разведчики, которые находятся на херсонском направлении. «Хотим выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям Частинского округа, а также проекту „Вежливые люди“ за предоставленную нам помощь. С вашей помощью нам будет легче одержать победу над Киевским режимом. Победа будет за нами!» — сказали бойцы. Ранее за предоставленную помощь пермских волонтеров поблагодарили мотострелки штурмовой роты. URA.RU также рассказывало, что тактические шлемы, которые отправили пермяки на фронт, спасли жизни бойцам в зоне проведения спецоперации.