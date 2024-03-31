31 марта 2024
30 марта 2024

Пермские разведчики записали видеообращение из зоны СВО

Пермские разведчики из зоны СВО поблагодарили волонтеров за помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Военнослужащие получили ценные посылки от земляков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермяки, принимающие участие в спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности землякам, помогающим фронту. Пост в соцсети «ВКонтакте» опубликовали представители волонтерской организации «Вежливые люди». Они уточнили, что авторами видео являются разведчики, которые находятся на херсонском направлении.

«Хотим выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям Частинского округа, а также проекту „Вежливые люди“ за предоставленную нам помощь. С вашей помощью нам будет легче одержать победу над Киевским режимом. Победа будет за нами!» — сказали бойцы.

Ранее за предоставленную помощь пермских волонтеров поблагодарили мотострелки штурмовой роты. URA.RU также рассказывало, что тактические шлемы, которые отправили пермяки на фронт, спасли жизни бойцам в зоне проведения спецоперации.

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Пермяки, принимающие участие в спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности землякам, помогающим фронту. Пост в соцсети «ВКонтакте» опубликовали представители волонтерской организации «Вежливые люди». Они уточнили, что авторами видео являются разведчики, которые находятся на херсонском направлении. «Хотим выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям Частинского округа, а также проекту „Вежливые люди“ за предоставленную нам помощь. С вашей помощью нам будет легче одержать победу над Киевским режимом. Победа будет за нами!» — сказали бойцы. Ранее за предоставленную помощь пермских волонтеров поблагодарили мотострелки штурмовой роты. URA.RU также рассказывало, что тактические шлемы, которые отправили пермяки на фронт, спасли жизни бойцам в зоне проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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