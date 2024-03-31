В угодьях Челябинской области запретили охоту из-за африканской чумы

Охота запрещена в угодьях и трех заказниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ряде угодий и заказников Челябинской области с 28 марта запретили охоту из-за африканской чумы свиней. Об этом предупредили в пресс-службе минэкологии региона.

«С 28 марта на территории поселка Остроленский Нагайбакского района установлен карантин по африканской чуме свиней. Определена угрожаемая зона радиусом пять километров от границ эпизоотического очага и зона наблюдения — до 50 километров от границ угрожаемой зоны. В угрожаемой зоне запрещаются все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности дикого кабана», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что карантин установлен распоряжением правительства региона. В угрожаемую зону вошла часть закрепленного охотничьего угодья «Нагайбакское», в зону наблюдения — более десятка угодий и три госзаказника: «Анненский», «Карагайский», «Черноборский».

Ранее URA.RU сообщали о вспышке африканской чумы, которая была зарегистрирована среди животных на личных подсобных хозяйствах поселка Остроленский. У свиней произвели забор анализов, жителям объявили сход.