31 марта 2024

В угодьях Челябинской области запретили охоту из-за африканской чумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Охота запрещена в угодьях и трех заказниках Фото:

В ряде угодий и заказников Челябинской области с 28 марта запретили охоту из-за африканской чумы свиней. Об этом предупредили в пресс-службе минэкологии региона.

«С 28 марта на территории поселка Остроленский Нагайбакского района установлен карантин по африканской чуме свиней. Определена угрожаемая зона радиусом пять километров от границ эпизоотического очага и зона наблюдения — до 50 километров от границ угрожаемой зоны. В угрожаемой зоне запрещаются все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности дикого кабана», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что карантин установлен распоряжением правительства региона. В угрожаемую зону вошла часть закрепленного охотничьего угодья «Нагайбакское», в зону наблюдения — более десятка угодий и три госзаказника: «Анненский», «Карагайский», «Черноборский».

Ранее URA.RU сообщали о вспышке африканской чумы, которая была зарегистрирована среди животных на личных подсобных хозяйствах поселка Остроленский. У свиней произвели забор анализов, жителям объявили сход.

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В ряде угодий и заказников Челябинской области с 28 марта запретили охоту из-за африканской чумы свиней. Об этом предупредили в пресс-службе минэкологии региона. «С 28 марта на территории поселка Остроленский Нагайбакского района установлен карантин по африканской чуме свиней. Определена угрожаемая зона радиусом пять километров от границ эпизоотического очага и зона наблюдения — до 50 километров от границ угрожаемой зоны. В угрожаемой зоне запрещаются все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности дикого кабана», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что карантин установлен распоряжением правительства региона. В угрожаемую зону вошла часть закрепленного охотничьего угодья «Нагайбакское», в зону наблюдения — более десятка угодий и три госзаказника: «Анненский», «Карагайский», «Черноборский». Ранее URA.RU сообщали о вспышке африканской чумы, которая была зарегистрирована среди животных на личных подсобных хозяйствах поселка Остроленский. У свиней произвели забор анализов, жителям объявили сход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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