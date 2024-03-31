31 марта 2024

Жители Сургута устроили панику, приняв на улице игрушку за гранату

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, игрушки, ретро, зарека, старые игрушки, улица береговая
Сургутяне приняли за гранату игрушку, оставленную под коробкой на дороге Фото:

Сургутяне приняли за гранату игрушку, оставленную под коробкой на дороге по улице Ивана Кайдалова. Информацией о находке с агентством URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«На улице Ивана Кайдалова местные жители нашли пластмассовую игрушку. Причем изначально сообщившие о находке сургутяне приняли ее за гранату, прикрытую коробкой», — сообщил инсайдер. На данный момент на месте работают силовики. Проезд перекрыт.

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о том, что эта была игрушка. По данным силовиков, все меры безопасности были приняты.

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Сургутяне приняли за гранату игрушку, оставленную под коробкой на дороге по улице Ивана Кайдалова. Информацией о находке с агентством URA.RU поделился источник в силовых структурах. «На улице Ивана Кайдалова местные жители нашли пластмассовую игрушку. Причем изначально сообщившие о находке сургутяне приняли ее за гранату, прикрытую коробкой», — сообщил инсайдер. На данный момент на месте работают силовики. Проезд перекрыт. В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о том, что эта была игрушка. По данным силовиков, все меры безопасности были приняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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