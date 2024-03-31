Жители Сургута устроили панику, приняв на улице игрушку за гранату

Сургутяне приняли за гранату игрушку, оставленную под коробкой на дороге
Сургутяне приняли за гранату игрушку, оставленную под коробкой на дороге по улице Ивана Кайдалова. Информацией о находке с агентством URA.RU поделился источник в силовых структурах.
«На улице Ивана Кайдалова местные жители нашли пластмассовую игрушку. Причем изначально сообщившие о находке сургутяне приняли ее за гранату, прикрытую коробкой», — сообщил инсайдер. На данный момент на месте работают силовики. Проезд перекрыт.
В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о том, что эта была игрушка. По данным силовиков, все меры безопасности были приняты.
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