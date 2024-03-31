Бастрыкин вмешался в ситуацию с загрязнением реки в Пермском крае

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверкуФото: Следственный комитет РФ
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения пермяков о том, что в поселке Всеволодо-Вильва стоки из очистных сооружений попадают в реку и загрязняют ее. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ.
«В приемную главы СК РФ обратились местные жители, которые сообщили о том, что из очистных сооружений во Всеволодо-Вильве стоки попадают в реку Вильва. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в 2021 году было вынесено судебное решение о модернизации очистных сооружений, но она так и не была проведена. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.
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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения пермяков о том, что в поселке Всеволодо-Вильва стоки из очистных сооружений попадают в реку и загрязняют ее. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. «В приемную главы СК РФ обратились местные жители, которые сообщили о том, что из очистных сооружений во Всеволодо-Вильве стоки попадают в реку Вильва. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что в 2021 году было вынесено судебное решение о модернизации очистных сооружений, но она так и не была проведена. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.