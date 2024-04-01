Добыча газа на заводе НОВАТЭК в ЯНАО втрое упала с начала года

02 апреля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Завод не может отгружать СПГ из-за отсутствия танкеров Фото: Илья Московец © URA.RU Компания НОВАТЭК в три раза с начала 2024 года сократила добычу газа на ямальском заводе «Арктик СПГ-2». По информации источника в Минэнерго, добыча голубого топлива в феврале составила лишь 83 миллиона кубометров. «Добыча газа в рамках проекта НОВАТЭКА „Арктик СПГ — 2“ резко снизилась. В феврале она составила лишь 83 млн куб. м, что втрое меньше показателя января этого года», — передает «Ведомости» информацию ведомства. В сравнении с декабрем 2023 года добыча газа упала в пять раз. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием танкеров для транспортировки топлива, что повлекло и задержки в отгрузках. «В марте газ на проекте будет добываться только для нужд самого завода — для энергоснабжения его инфраструктуры и поддержания достаточно низкой температуры в резервуарах хранения СПГ», — заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперты фондового рынка прогнозируют начало отгрузок газа с завода на Ямале через два месяца, в противном случае они могут не начаться и до конца 2024 года. «Арктик — СПГ 2» не может начать отгрузки топлива в Азию из-за задержек в поставках танкеров. Санкции США существенным образом тормозят проект, поскольку покупатели пока отказываются брать грузы. Привлекать флот с другого своего проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭК не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания НОВАТЭК в три раза с начала 2024 года сократила добычу газа на ямальском заводе «Арктик СПГ-2». По информации источника в Минэнерго, добыча голубого топлива в феврале составила лишь 83 миллиона кубометров. «Добыча газа в рамках проекта НОВАТЭКА „Арктик СПГ — 2“ резко снизилась. В феврале она составила лишь 83 млн куб. м, что втрое меньше показателя января этого года», — передает «Ведомости» информацию ведомства. В сравнении с декабрем 2023 года добыча газа упала в пять раз. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием танкеров для транспортировки топлива, что повлекло и задержки в отгрузках. «В марте газ на проекте будет добываться только для нужд самого завода — для энергоснабжения его инфраструктуры и поддержания достаточно низкой температуры в резервуарах хранения СПГ», — заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперты фондового рынка прогнозируют начало отгрузок газа с завода на Ямале через два месяца, в противном случае они могут не начаться и до конца 2024 года. «Арктик — СПГ 2» не может начать отгрузки топлива в Азию из-за задержек в поставках танкеров. Санкции США существенным образом тормозят проект, поскольку покупатели пока отказываются брать грузы. Привлекать флот с другого своего проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭК не будет.