01 апреля 2024

В Челябинске резко вырос спрос на курьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск , доставка, зима, самокат, курьер, велосипед, экспресс доставка
В Челябинске в 2024 году спрос на курьеров вырос на 32% Фото:

В Челябинске в 2024 году спрос на курьеров вырос на 32%, а на курьеров-водителей он увеличился на 49%. Это связано с ростом онлайн-продаж товаров повседневного спроса, а также с развитием рынка доставки готовой еды, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Согласно исследованию Авито Услуг, в 2024 году спрос на услуги курьеров в Челябинске вырос на 32%. Этому, в том числе способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды. При этом услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у челябинцев», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики также отмечают, в Челябинске спрос на курьеров-водителей увеличился на 49%. Это связано с тем, что такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие и велокурьеры, в частности, доставлять тяжелые грузы на большие расстояния.

В 2024 году большинство челябинцев делают выбор в пользу автодоставки: ее доля от общего спроса на курьерские услуги — 91%. За год этот показатель вырос почти на треть — зимой 2023 года он составлял 63%. Среди городов, жители которых чаще всего отдают предпочтение автокурьерам, — Калининград, Иркутск, Владивосток и Воронеж (98-99% от общего спроса на курьерские услуги). Растет и предложение услуг автодоставки. За год количество специалистов, выполняющих заказы на автомобиле, увеличилось на 207%.

Вырос интерес челябинцев и к курьерам, которые используют электротранспорт — электро-велосипеды и самокаты (+26%), а количество предложений на платформе в этой категории увеличилось на 250% год к году. Личный городской транспорт недорог в обслуживании и позволяет исполнителям не зависеть от транспортной ситуации на дорогах, а значит, доставлять заказы быстрее и зарабатывать больше.

Чаще всего искали исполнителей на электро-транспорте жители Ростова-на-Дону и Новосибирска — на этот вид доставки приходится 47% от общей доли спроса на курьерские услуги в каждом городе.

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В Челябинске в 2024 году спрос на курьеров вырос на 32%, а на курьеров-водителей он увеличился на 49%. Это связано с ростом онлайн-продаж товаров повседневного спроса, а также с развитием рынка доставки готовой еды, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Согласно исследованию Авито Услуг, в 2024 году спрос на услуги курьеров в Челябинске вырос на 32%. Этому, в том числе способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды. При этом услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у челябинцев», — сообщили в пресс-службе. Аналитики также отмечают, в Челябинске спрос на курьеров-водителей увеличился на 49%. Это связано с тем, что такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие и велокурьеры, в частности, доставлять тяжелые грузы на большие расстояния. В 2024 году большинство челябинцев делают выбор в пользу автодоставки: ее доля от общего спроса на курьерские услуги — 91%. За год этот показатель вырос почти на треть — зимой 2023 года он составлял 63%. Среди городов, жители которых чаще всего отдают предпочтение автокурьерам, — Калининград, Иркутск, Владивосток и Воронеж (98-99% от общего спроса на курьерские услуги). Растет и предложение услуг автодоставки. За год количество специалистов, выполняющих заказы на автомобиле, увеличилось на 207%. Вырос интерес челябинцев и к курьерам, которые используют электротранспорт — электро-велосипеды и самокаты (+26%), а количество предложений на платформе в этой категории увеличилось на 250% год к году. Личный городской транспорт недорог в обслуживании и позволяет исполнителям не зависеть от транспортной ситуации на дорогах, а значит, доставлять заказы быстрее и зарабатывать больше. Чаще всего искали исполнителей на электро-транспорте жители Ростова-на-Дону и Новосибирска — на этот вид доставки приходится 47% от общей доли спроса на курьерские услуги в каждом городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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