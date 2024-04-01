Челябинка взыскала с управляющей компании 613 тысяч за нечищенный ото льда двор

02 апреля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В результате неочищенного ото льда двора челябинка получила перелом тазобедренного сустава Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Более 613 тысяч рублей было взыскано с помощью приставов в пользу челябинки, которая поскользнулась и упала на неочищенной от снега и льда придомовой территории. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе областного управления ФССП. «В феврале 2023 года пожилая жительница Калининского района Челябинска во дворе своего дома поскользнулась и упала на бедро. Встать самостоятельно она не смогла и была госпитализирована. Как выяснилось, она получила перелом тазобедренного сустава, что потребовало операции и длительного лечения и восстановления», — сообщили в пресс-службе управления. Женщина обратилась в суд. В судебной инстанции вина управляющей компании в ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома была доказана. Суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавшей компенсации материального и морального вреда в размере более 613 тысяч рублей. Управкомпания не спешила выплачивать средства. Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отделение службы судебных приставов по работе с должниками — юридическими лицами. Сотрудники ГУФССП России по Челябинской области взыскали денежные средства со счетов управляющей компании. После того как деньги поступили на депозитный счет отделения, они были перечислены пострадавшей женщине. Таким образом судебные приставы помогли жительнице Челябинска получить компенсацию морального вреда и возмещение причиненного вреда здоровью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 613 тысяч рублей было взыскано с помощью приставов в пользу челябинки, которая поскользнулась и упала на неочищенной от снега и льда придомовой территории. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе областного управления ФССП. «В феврале 2023 года пожилая жительница Калининского района Челябинска во дворе своего дома поскользнулась и упала на бедро. Встать самостоятельно она не смогла и была госпитализирована. Как выяснилось, она получила перелом тазобедренного сустава, что потребовало операции и длительного лечения и восстановления», — сообщили в пресс-службе управления. Женщина обратилась в суд. В судебной инстанции вина управляющей компании в ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома была доказана. Суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавшей компенсации материального и морального вреда в размере более 613 тысяч рублей. Управкомпания не спешила выплачивать средства. Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отделение службы судебных приставов по работе с должниками — юридическими лицами. Сотрудники ГУФССП России по Челябинской области взыскали денежные средства со счетов управляющей компании. После того как деньги поступили на депозитный счет отделения, они были перечислены пострадавшей женщине. Таким образом судебные приставы помогли жительнице Челябинска получить компенсацию морального вреда и возмещение причиненного вреда здоровью.