Происшествия В Волгограде молодые люди толпой избили мужчину в автобусе 02 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Возбуждено уголовное дело по факту избиения жителя в Волгограде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Волгограде группа молодых людей избила мужчину в автобусе за замечание о ненадлежащем поведении с его стороны. Об этом сообщает СК России по региону. «В Волгограде группа молодых людей напала на 37-летнего мужчину из-за сделанного замечания о ненадлежащем поведении в общественном транспорте», — уточнили в ведомстве. Сообщение СК передает «Российская газета». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. У пострадавшего диагностируют множественные травмы. Аналогичный случай также произошел в конце марта в Екатеринбурге. Там толпа молодых людей избила человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Волгограде группа молодых людей избила мужчину в автобусе за замечание о ненадлежащем поведении с его стороны. Об этом сообщает СК России по региону. «В Волгограде группа молодых людей напала на 37-летнего мужчину из-за сделанного замечания о ненадлежащем поведении в общественном транспорте», — уточнили в ведомстве. Сообщение СК передает «Российская газета». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. У пострадавшего диагностируют множественные травмы. Аналогичный случай также произошел в конце марта в Екатеринбурге. Там толпа молодых людей избила человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям