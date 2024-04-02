В Волгограде молодые люди толпой избили мужчину в автобусе

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Возбуждено уголовное дело по факту избиения жителя в Волгограде Фото:

В Волгограде группа молодых людей избила мужчину в автобусе за замечание о ненадлежащем поведении с его стороны. Об этом сообщает СК России по региону.

«В Волгограде группа молодых людей напала на 37-летнего мужчину из-за сделанного замечания о ненадлежащем поведении в общественном транспорте», — уточнили в ведомстве. Сообщение СК передает «Российская газета». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. У пострадавшего диагностируют множественные травмы.

Аналогичный случай также произошел в конце марта в Екатеринбурге. Там толпа молодых людей избила человека.

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В Волгограде группа молодых людей избила мужчину в автобусе за замечание о ненадлежащем поведении с его стороны. Об этом сообщает СК России по региону. «В Волгограде группа молодых людей напала на 37-летнего мужчину из-за сделанного замечания о ненадлежащем поведении в общественном транспорте», — уточнили в ведомстве. Сообщение СК передает «Российская газета». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. У пострадавшего диагностируют множественные травмы. Аналогичный случай также произошел в конце марта в Екатеринбурге. Там толпа молодых людей избила человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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