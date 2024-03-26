Бастрыкин второй раз взял на контроль избиение девочки в Березниках

27 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Бастрыкин запросил доклад об избиении девочки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно взял на контроль дело об избиении несовершеннолетней девушки в городе Березники (Пермский край). Ранее городской прокурор Березников отменил возбуждение уголовного дела. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. повторно возбудить уголовное дело, доложить о результатах расследования упомянутых уголовных дел и по доводам потерпевшей стороны, озвученным в передаче», — сообщили в пресс-службе СК России. Уточняется, что потерпевшая вместе с семьей выступили в телешоу на федеральном канале. Родители девочки заявили, что в отношении дочери совершили преступление против половой свободы. Они сообщили, что не согласны с ходом расследования. Ранее стало известно, что в феврале 2024 года в Березниках группа молодых людей избила девушку 2008 года рождения. Они заставили встать ее на колени, ударили руками и ногами. Следственные органы завели уголовное дело, которое потом было отменено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно взял на контроль дело об избиении несовершеннолетней девушки в городе Березники (Пермский край). Ранее городской прокурор Березников отменил возбуждение уголовного дела. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. повторно возбудить уголовное дело, доложить о результатах расследования упомянутых уголовных дел и по доводам потерпевшей стороны, озвученным в передаче», — сообщили в пресс-службе СК России. Уточняется, что потерпевшая вместе с семьей выступили в телешоу на федеральном канале. Родители девочки заявили, что в отношении дочери совершили преступление против половой свободы. Они сообщили, что не согласны с ходом расследования. Ранее стало известно, что в феврале 2024 года в Березниках группа молодых людей избила девушку 2008 года рождения. Они заставили встать ее на колени, ударили руками и ногами. Следственные органы завели уголовное дело, которое потом было отменено.