Полиция Сургута задержала подростка, стрелявшего из пистолета на остановке

Подростка, стрелявшего на остановке из пистолета, отпустили домой под честное слово возместить ущерб. Как сообщил URA.RU источник из силовых структур города, во время стрельбы было повреждено стеклянное ограждение остановочного комплекса.
«Подростка установили в тот же день. Он был доставлен в отдел. После объяснение было решено отказать в возбуждении какого-либо материала. Он пообещал возместить ущерб, и его отпустили домой», — сообщил собеседник.
В полиции Сургута подтвердили информацию о задержание подростка. Также сообщили об отказе в возбуждении дела из-за отсутствия оснований так как ущерб пообещали возместить.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели дело в отношении подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в человека. Ранение получил 19-летний юноша, которому попали в голову.
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