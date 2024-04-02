02 апреля 2024

Мэр Ханты-Мансийска назвал локации, которые задумали построить в городе

В Ханты-Мансийска задумали обновить шесть городских локаций
© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Мэр Ханты-Мансийска назвал шесть локаций, которые планируют благоустроить в городе Фото:

В Ханты-Мансийске планируют благоустроить шесть локаций для прогулок и отдыха. Территорию, которая наберет больше всего голосов жителей в рейтинговом голосовании, обновят в первую очередь, рассказал мэр города Максим Ряшин.

«В 2024 году представлены 6 общественных пространств. Каждый из проектов разработан с учетом ваших пожеланий», — написал в своем telegram-канале глава города. Рейтинговое голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В числе проектов, за которые можно голосовать, парк качелей, благоустройство набережной реки Иртыш (в районе улицы Свободы или Самаровской), долина ручьев. Также в городе могут обновить территории археопарка и локацию в районе улицы Индустриальной микрорайона Восточный. «Благодаря народному решению в Ханты-Мансийске за 5 лет обустроено 65 территорий, площадь которых составляет 35 га», — добавил мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичные голосования за благоустройство территорий проходят в других городах Югры. Например, в Нижневартовске у жителей на выбор две локации — набережная Оби или аллея возле озера.

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В Ханты-Мансийске планируют благоустроить шесть локаций для прогулок и отдыха. Территорию, которая наберет больше всего голосов жителей в рейтинговом голосовании, обновят в первую очередь, рассказал мэр города Максим Ряшин. «В 2024 году представлены 6 общественных пространств. Каждый из проектов разработан с учетом ваших пожеланий», — написал в своем telegram-канале глава города. Рейтинговое голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В числе проектов, за которые можно голосовать, парк качелей, благоустройство набережной реки Иртыш (в районе улицы Свободы или Самаровской), долина ручьев. Также в городе могут обновить территории археопарка и локацию в районе улицы Индустриальной микрорайона Восточный. «Благодаря народному решению в Ханты-Мансийске за 5 лет обустроено 65 территорий, площадь которых составляет 35 га», — добавил мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичные голосования за благоустройство территорий проходят в других городах Югры. Например, в Нижневартовске у жителей на выбор две локации — набережная Оби или аллея возле озера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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