Мэр Ханты-Мансийска назвал локации, которые задумали построить в городе

В Ханты-Мансийске планируют благоустроить шесть локаций для прогулок и отдыха. Территорию, которая наберет больше всего голосов жителей в рейтинговом голосовании, обновят в первую очередь, рассказал мэр города Максим Ряшин.
«В 2024 году представлены 6 общественных пространств. Каждый из проектов разработан с учетом ваших пожеланий», — написал в своем telegram-канале глава города. Рейтинговое голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В числе проектов, за которые можно голосовать, парк качелей, благоустройство набережной реки Иртыш (в районе улицы Свободы или Самаровской), долина ручьев. Также в городе могут обновить территории археопарка и локацию в районе улицы Индустриальной микрорайона Восточный. «Благодаря народному решению в Ханты-Мансийске за 5 лет обустроено 65 территорий, площадь которых составляет 35 га», — добавил мэр.
Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичные голосования за благоустройство территорий проходят в других городах Югры. Например, в Нижневартовске у жителей на выбор две локации — набережная Оби или аллея возле озера.
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