Полпред Якушев рассказал главе Минстроя Файзуллину об успехах УрФО. Фото

04 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Якушева, в 2023 году в УрФО построили больше жилья, чем годом ранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел в Москве рабочую встречу с министром строительства Иреком Файзуллиным. Они обсудили, как идет строительство и модернизация коммунальных объектов на Урале. В частности, Якушев отчитался о том, что в 2023 году субъекты ввели на 11,5% больше жилья, чем годом ранее, сообщает пресс-служба полпредства. «Все, что связано со строительством жилья, обновлением коммунальной инфраструктуры, повышением качества городской среды, всегда в числе приоритетных направлений работы всех регионов УрФО. Выработан системный подход к реализации проектов, выстроено взаимодействие с федеральными органами власти. Определены задачи как на ближайшую перспективу, так и на более долгосрочный период. Работа продолжается в интенсивном темпе», — подчеркнул Якушев. В 2023 году субъекты УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн квадратных метров жилья — это на 11,5% больше, чем годом ранее. Кроме того Курганская, Тюменская и Челябинская области досрочно расселили жильцов аварийных домов. Всего с 2019 года больше 140 тысяч человек получили новое жилье — это в два раза больше плановых показателей. Две другие темы встречи — модернизация и развитие систем водоснабжения (в частности, в этом году в УрФО планируется ввести девять новых объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода») и строительная неделя, которая пройдет в октябре 2024 года в Екатеринбурге. В рамках мероприятия пройдут Международный строительный чемпионат и выставка 100+ TechnoBuild. Фото: пресс-служба полпредства УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел в Москве рабочую встречу с министром строительства Иреком Файзуллиным. Они обсудили, как идет строительство и модернизация коммунальных объектов на Урале. В частности, Якушев отчитался о том, что в 2023 году субъекты ввели на 11,5% больше жилья, чем годом ранее, сообщает пресс-служба полпредства. «Все, что связано со строительством жилья, обновлением коммунальной инфраструктуры, повышением качества городской среды, всегда в числе приоритетных направлений работы всех регионов УрФО. Выработан системный подход к реализации проектов, выстроено взаимодействие с федеральными органами власти. Определены задачи как на ближайшую перспективу, так и на более долгосрочный период. Работа продолжается в интенсивном темпе», — подчеркнул Якушев. В 2023 году субъекты УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн квадратных метров жилья — это на 11,5% больше, чем годом ранее. Кроме того Курганская, Тюменская и Челябинская области досрочно расселили жильцов аварийных домов. Всего с 2019 года больше 140 тысяч человек получили новое жилье — это в два раза больше плановых показателей. Две другие темы встречи — модернизация и развитие систем водоснабжения (в частности, в этом году в УрФО планируется ввести девять новых объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода») и строительная неделя, которая пройдет в октябре 2024 года в Екатеринбурге. В рамках мероприятия пройдут Международный строительный чемпионат и выставка 100+ TechnoBuild.