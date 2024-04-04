Опубликован рейтинг самых востребованных профессий в Челябинской области

Среди служащих наибольшей востребованностью пользуются специальности, связанные с медициной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опубликован топ наиболее востребованных профессий в Челябинской области. Рейтинг 4 апреля представило главное управление по труду и занятости региона.

«Среди рабочих профессий в регионе 986 вакансий подсобных рабочих с зарплатой от 11 до 85 тысяч рублей. Также требуется 660 монтажников с зарплатой от 22 до 80 тысяч рублей. На третьем месте — стрелок с зарплатой от 22 до 70 тысяч. Таких вакансий — 455», — сообщили в главном управлении.

Что касается профессий служащих, то больше всего требуется врачей с зарплатой от 22 до 100 тысяч рублей — 1026. На втором месте — медицинская сестра с зарплатой от 22 до 40 тысяч. Таких вакансий 794. На третьем месте — фельдшер с зарплатой от 22 до 60 тысяч рублей. Их требуется 346. Также в числе востребованных — инженеры-конструкторы (305), инженеры-технологи (287) и мастера строительных и монтажных работ (161).

В рейтинг не вошли профессии экономиста, юриста и бухгалтера. Как уточнили в главном управлении, профессии не включены из-за низкого коэффициента востребованности.

Всего в базе центров занятости населения региона на 1 апреля была 44 091 вакансия. 69% из них — по рабочим специальностям.