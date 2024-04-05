05 апреля 2024

На лыжный марафон в ХМАО приехали 3,7 тысяч человек из 39 регионов России

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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил, лыжня россии, зимние виды спорта, массовый спорт, массовый старт
Самому младшему участнику Югорского лыжного марафона было два года Фото:

В 11-м Международном Югорском лыжном марафоне «UGRA SKI» поучаствовало 3 719 человек из 39 регионов России. Среди участников были также гости из Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Хорватии, Эстонии, Эфиопии и Южно-Африканской Республики, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Одиннадцатый Международный Югорский лыжный марафон „UGRA SKI“. В этом году „на лыжню“ (по последним данным) встали 3 719 человек из 39 регионов России, а также из Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Хорватии, Эстонии, Эфиопии, Южно-Африканской Республики», — написала Комарова в своем telegram-канале.

В общем старте массового забега участников ждали дистанции на пять, 25 и 50 километров, а также традиционный забег на охотничьих лыжах в национальных костюмах на дистанцию в один километр. Самому взрослому участнику марафона — 85 лет, а самому маленькому было два года.

Югорский лыжный марафон объединил профессионалов и любителей спорта. В соревнованиях приняли участие олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону.

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В 11-м Международном Югорском лыжном марафоне «UGRA SKI» поучаствовало 3 719 человек из 39 регионов России. Среди участников были также гости из Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Хорватии, Эстонии, Эфиопии и Южно-Африканской Республики, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Одиннадцатый Международный Югорский лыжный марафон „UGRA SKI“. В этом году „на лыжню“ (по последним данным) встали 3 719 человек из 39 регионов России, а также из Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Хорватии, Эстонии, Эфиопии, Южно-Африканской Республики», — написала Комарова в своем telegram-канале. В общем старте массового забега участников ждали дистанции на пять, 25 и 50 километров, а также традиционный забег на охотничьих лыжах в национальных костюмах на дистанцию в один километр. Самому взрослому участнику марафона — 85 лет, а самому маленькому было два года. Югорский лыжный марафон объединил профессионалов и любителей спорта. В соревнованиях приняли участие олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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