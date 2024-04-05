На лыжный марафон в ХМАО приехали 3,7 тысяч человек из 39 регионов России

В 11-м Международном Югорском лыжном марафоне «UGRA SKI» поучаствовало 3 719 человек из 39 регионов России. Среди участников были также гости из Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Хорватии, Эстонии, Эфиопии и Южно-Африканской Республики, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
«Одиннадцатый Международный Югорский лыжный марафон „UGRA SKI“. В этом году „на лыжню“ (по последним данным) встали 3 719 человек из 39 регионов России, а также из Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Хорватии, Эстонии, Эфиопии, Южно-Африканской Республики», — написала Комарова в своем telegram-канале.
В общем старте массового забега участников ждали дистанции на пять, 25 и 50 километров, а также традиционный забег на охотничьих лыжах в национальных костюмах на дистанцию в один километр. Самому взрослому участнику марафона — 85 лет, а самому маленькому было два года.
Югорский лыжный марафон объединил профессионалов и любителей спорта. В соревнованиях приняли участие олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону.
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