06 апреля 2024

МИД Армении: подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Подписание мирного договора застопорилось из-за вопроса о территориях, заявил Мирзоян Фото:

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном застопорилось по двум важнейшим пунктам. Пункты касаются территорий и коммуникации, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«По двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия. Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций», — передает слова Арарата Мирзояна Общественное телевидение Армении.

При этом он уточнил, что по многим вопросам стороны достигли договоренностей. Глава МИД Армении выразил надежду, что в скором времени придет понимание и по ныне спорным вопросам.

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Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном застопорилось по двум важнейшим пунктам. Пункты касаются территорий и коммуникации, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «По двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия. Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций», — передает слова Арарата Мирзояна Общественное телевидение Армении. При этом он уточнил, что по многим вопросам стороны достигли договоренностей. Глава МИД Армении выразил надежду, что в скором времени придет понимание и по ныне спорным вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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