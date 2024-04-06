МИД Армении: подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось

07 апреля 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Подписание мирного договора застопорилось из-за вопроса о территориях, заявил Мирзоян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном застопорилось по двум важнейшим пунктам. Пункты касаются территорий и коммуникации, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «По двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия. Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций», — передает слова Арарата Мирзояна Общественное телевидение Армении. При этом он уточнил, что по многим вопросам стороны достигли договоренностей. Глава МИД Армении выразил надежду, что в скором времени придет понимание и по ныне спорным вопросам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном застопорилось по двум важнейшим пунктам. Пункты касаются территорий и коммуникации, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «По двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия. Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций», — передает слова Арарата Мирзояна Общественное телевидение Армении. При этом он уточнил, что по многим вопросам стороны достигли договоренностей. Глава МИД Армении выразил надежду, что в скором времени придет понимание и по ныне спорным вопросам.