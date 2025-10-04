До 200 тысяч: автомобилистам грозят новые штрафы

Размер штрафов за перевозку детей без автокресла в России может значительно увеличиться— до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, сообщил первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев.
«Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, изменив административный штраф с трех до пяти тысяч рублей в отношении водителей, с 25 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и со 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц», — сказал Федяев для РИА Новости. По словам депутата, штрафы не индексировались около 10 лет и перестали оказывать должный эффект. Статистика показывает рост количества детей, получающих травмы в ДТП из-за неправильной перевозки. Федяев напомнил, что с 1 сентября в ПДД появилось четкое определение детских удерживающих устройств, что запретило к использованию лямки и адаптеры.
Парламентарий также отметил, что следующим логичным шагом должно стать ужесточение ответственности — не ради самих штрафов, а с целью изменить отношение взрослых и тем самым защитить жизнь и здоровье детей. По его словам, важно, чтобы для родителей стоимость детского автокресла перестала быть сопоставимой с ценой жизни их ребенка.
Он подчеркнул, что в вопросах детской безопасности есть только один путь — ужесточать меры до тех пор, пока нарушения не прекратятся. По его мнению, повышение штрафов вызывает негативную реакцию в основном у тех, кто пытается обойти закон.
Осенний сезон традиционно приносит изменения, затрагивающие и автовладельцев: с 1 сентября в России вступили в силу новые нормы, направленные на повышение безопасности дорожного движения. В частности, были введены дополнительные правила для водителей, использующих вместо детских автокресел неподходящие устройства. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая. Какие еще изменения жду автомобилистов с 1 сентября — в материале URA.RU.
