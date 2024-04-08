Правительство уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Добровольцы Минобороны РФ и Росгвардии теперь имеют одинаковые льготы, следует из распоряжения правительства Фото:

Граждане, которые вступили в качестве добровольцев в Росгвардию, будут получать такие же льготы, как и военные добровольческих формирований в Министерстве обороны России. Такое распоряжение опубликовало правительство РФ, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Граждане, которые вступили в качестве добровольцев в Росгвардию, будут получать такие же льготы, как и военные добровольческих формирований в Министерстве обороны России. Такое распоряжение опубликовало правительство РФ, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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