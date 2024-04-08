Правительство уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны

Добровольцы Минобороны РФ и Росгвардии теперь имеют одинаковые льготы, следует из распоряжения правительства
Граждане, которые вступили в качестве добровольцев в Росгвардию, будут получать такие же льготы, как и военные добровольческих формирований в Министерстве обороны России. Такое распоряжение опубликовало правительство РФ, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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