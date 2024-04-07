Путин поручил возродить легендарный советский конкурс, опираясь на опыт УВЗ

08 апреля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

На «Уралвагонзаводе» конкурс «А ну-ка, девушки» проводили уже дважды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил регионам рассмотреть вопрос о том, чтобы включить конкурс «А ну-ка, девушки», популярный в Советском Союзе, в программу мероприятий на предприятиях. Ранее с таким предложением к нему обратились сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, куда Путин приезжал с рабочим визитом. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э.Дзержинского“ по проведению корпоративного конкурса „А ну-ка, девушки!“. Доклад — до 1 ноября 2024 года», — говорится в поручении. Путин общался с работниками УВЗ 15 февраля. Одна из сотрудниц рассказала ему, что на предприятии уже дважды проводился конкурс «А ну-ка, девушки» — по примеру легендарной одноименной советской телепрограммы. И всем очень понравилось. Шоу показывали по Центральному телевидению с 1970 года по 1987-й. В качестве участниц были девушки, отобранные по профессиональному признаку. Они соревновались не только за звание лучшей в профессии, но и пели, танцевали, показывали свои умения и по другим творческим направлениям. Всего Владимир Путин по итогам визита дал несколько поручений федеральному и региональному правительствам: выделить 400 млн рублей тагильским техникумам на подготовку кадров, отремонтировать травмпункт при горбольнице №1, построить круглогодичный детский лагерь, а также рассмотреть вопрос об учреждении госнаград для представителей профессиональных династий — с такой идеей к президенту также обращались сотрудники УВЗ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил регионам рассмотреть вопрос о том, чтобы включить конкурс «А ну-ка, девушки», популярный в Советском Союзе, в программу мероприятий на предприятиях. Ранее с таким предложением к нему обратились сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, куда Путин приезжал с рабочим визитом. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э.Дзержинского“ по проведению корпоративного конкурса „А ну-ка, девушки!“. Доклад — до 1 ноября 2024 года», — говорится в поручении. Путин общался с работниками УВЗ 15 февраля. Одна из сотрудниц рассказала ему, что на предприятии уже дважды проводился конкурс «А ну-ка, девушки» — по примеру легендарной одноименной советской телепрограммы. И всем очень понравилось. Шоу показывали по Центральному телевидению с 1970 года по 1987-й. В качестве участниц были девушки, отобранные по профессиональному признаку. Они соревновались не только за звание лучшей в профессии, но и пели, танцевали, показывали свои умения и по другим творческим направлениям. Всего Владимир Путин по итогам визита дал несколько поручений федеральному и региональному правительствам: выделить 400 млн рублей тагильским техникумам на подготовку кадров, отремонтировать травмпункт при горбольнице №1, построить круглогодичный детский лагерь, а также рассмотреть вопрос об учреждении госнаград для представителей профессиональных династий — с такой идеей к президенту также обращались сотрудники УВЗ.