07 апреля 2024

Путин поручил возродить легендарный советский конкурс, опираясь на опыт УВЗ

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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод, рабочие
На «Уралвагонзаводе» конкурс «А ну-ка, девушки» проводили уже дважды Фото:

Президент России Владимир Путин поручил регионам рассмотреть вопрос о том, чтобы включить конкурс «А ну-ка, девушки», популярный в Советском Союзе, в программу мероприятий на предприятиях. Ранее с таким предложением к нему обратились сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, куда Путин приезжал с рабочим визитом. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э.Дзержинского“ по проведению корпоративного конкурса „А ну-ка, девушки!“. Доклад — до 1 ноября 2024 года», — говорится в поручении.

Путин общался с работниками УВЗ 15 февраля. Одна из сотрудниц рассказала ему, что на предприятии уже дважды проводился конкурс «А ну-ка, девушки» — по примеру легендарной одноименной советской телепрограммы. И всем очень понравилось. Шоу показывали по Центральному телевидению с 1970 года по 1987-й. В качестве участниц были девушки, отобранные по профессиональному признаку. Они соревновались не только за звание лучшей в профессии, но и пели, танцевали, показывали свои умения и по другим творческим направлениям.

Всего Владимир Путин по итогам визита дал несколько поручений федеральному и региональному правительствам: выделить 400 млн рублей тагильским техникумам на подготовку кадров, отремонтировать травмпункт при горбольнице №1, построить круглогодичный детский лагерь, а также рассмотреть вопрос об учреждении госнаград для представителей профессиональных династий — с такой идеей к президенту также обращались сотрудники УВЗ.

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Президент России Владимир Путин поручил регионам рассмотреть вопрос о том, чтобы включить конкурс «А ну-ка, девушки», популярный в Советском Союзе, в программу мероприятий на предприятиях. Ранее с таким предложением к нему обратились сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, куда Путин приезжал с рабочим визитом. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э.Дзержинского“ по проведению корпоративного конкурса „А ну-ка, девушки!“. Доклад — до 1 ноября 2024 года», — говорится в поручении. Путин общался с работниками УВЗ 15 февраля. Одна из сотрудниц рассказала ему, что на предприятии уже дважды проводился конкурс «А ну-ка, девушки» — по примеру легендарной одноименной советской телепрограммы. И всем очень понравилось. Шоу показывали по Центральному телевидению с 1970 года по 1987-й. В качестве участниц были девушки, отобранные по профессиональному признаку. Они соревновались не только за звание лучшей в профессии, но и пели, танцевали, показывали свои умения и по другим творческим направлениям. Всего Владимир Путин по итогам визита дал несколько поручений федеральному и региональному правительствам: выделить 400 млн рублей тагильским техникумам на подготовку кадров, отремонтировать травмпункт при горбольнице №1, построить круглогодичный детский лагерь, а также рассмотреть вопрос об учреждении госнаград для представителей профессиональных династий — с такой идеей к президенту также обращались сотрудники УВЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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