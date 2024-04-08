Челябинку задержали по подозрению в убийстве мужа

Женщину подозревают в убийстве мужа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Верхнеуральском районе Челябинской области местную жительницу задержали по подозрению в убийстве мужа. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сразу после задержания ее отправили в изолятор временного содержания.

«В больницу с колото-резаными ранами грудной клетки был доставлен мужчина. Спустя несколько часов он скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). По подозрению была задержана жена погибшего. Ее отправили в изолятор временного содержания и вскоре должны избрать меру пресечения», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, в супружеской паре оба имели судимости. Мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинении легкого вреда здоровью. Женщину — за кражу и причинение легкого вреда здоровью.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.