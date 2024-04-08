Сбербанк наградил челябинских бизнесменов

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Челябинские компании стали лауреатами российской премии Фото:

Сбербанк наградил бизнесменов из Челябинской области. Всероссийские награды вручены в рамках подведения итогов премии «Любимый малый бизнес».

«В номинации „Гостиничное обслуживание“ награду получает отель „Крутики“ из Миасса. Диплом вручается Вячеславу Лукьянову», — объявили ведущие церемонии. Другим лауреатом стал Александр Левчук с барбершопом Best Barber.

На мероприятие собрались 78 представителей российского бизнеса. Победители и лауреаты получили ряд бонусов от банка и его партнеров. Управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Егор Калина заявил, что выбор жюри был основан на оценке работы предпринимателей со стороны клиентов. В банке премию назвали российским «Оскаром» для малого бизнеса.

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Сбербанк наградил бизнесменов из Челябинской области. Всероссийские награды вручены в рамках подведения итогов премии «Любимый малый бизнес». «В номинации „Гостиничное обслуживание“ награду получает отель „Крутики“ из Миасса. Диплом вручается Вячеславу Лукьянову», — объявили ведущие церемонии. Другим лауреатом стал Александр Левчук с барбершопом Best Barber. На мероприятие собрались 78 представителей российского бизнеса. Победители и лауреаты получили ряд бонусов от банка и его партнеров. Управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Егор Калина заявил, что выбор жюри был основан на оценке работы предпринимателей со стороны клиентов. В банке премию назвали российским «Оскаром» для малого бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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