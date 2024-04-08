Сбербанк наградил челябинских бизнесменов

08 апреля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Челябинские компании стали лауреатами российской премии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сбербанк наградил бизнесменов из Челябинской области. Всероссийские награды вручены в рамках подведения итогов премии «Любимый малый бизнес». «В номинации „Гостиничное обслуживание“ награду получает отель „Крутики“ из Миасса. Диплом вручается Вячеславу Лукьянову», — объявили ведущие церемонии. Другим лауреатом стал Александр Левчук с барбершопом Best Barber. На мероприятие собрались 78 представителей российского бизнеса. Победители и лауреаты получили ряд бонусов от банка и его партнеров. Управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Егор Калина заявил, что выбор жюри был основан на оценке работы предпринимателей со стороны клиентов. В банке премию назвали российским «Оскаром» для малого бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк наградил бизнесменов из Челябинской области. Всероссийские награды вручены в рамках подведения итогов премии «Любимый малый бизнес». «В номинации „Гостиничное обслуживание“ награду получает отель „Крутики“ из Миасса. Диплом вручается Вячеславу Лукьянову», — объявили ведущие церемонии. Другим лауреатом стал Александр Левчук с барбершопом Best Barber. На мероприятие собрались 78 представителей российского бизнеса. Победители и лауреаты получили ряд бонусов от банка и его партнеров. Управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Егор Калина заявил, что выбор жюри был основан на оценке работы предпринимателей со стороны клиентов. В банке премию назвали российским «Оскаром» для малого бизнеса.