Сбербанк наградил челябинских бизнесменов

Сбербанк наградил бизнесменов из Челябинской области. Всероссийские награды вручены в рамках подведения итогов премии «Любимый малый бизнес».
«В номинации „Гостиничное обслуживание“ награду получает отель „Крутики“ из Миасса. Диплом вручается Вячеславу Лукьянову», — объявили ведущие церемонии. Другим лауреатом стал Александр Левчук с барбершопом Best Barber.
На мероприятие собрались 78 представителей российского бизнеса. Победители и лауреаты получили ряд бонусов от банка и его партнеров. Управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Егор Калина заявил, что выбор жюри был основан на оценке работы предпринимателей со стороны клиентов. В банке премию назвали российским «Оскаром» для малого бизнеса.
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