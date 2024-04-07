07 апреля 2024

В аэропорту ХМАО рассматривают возможность появления военной авиации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
В Нижневартовске обсуждают обустройство военного аэродрома Фото:

В Нижневартовске обсуждают появление военной авиации на базе местного аэропорта. Пресс-служба «Нижневартовск Аэро» в ответе на запрос URA.RU назвала условие размещения бортов в городе и создания аэродрома совместного базирования.

«В соцсетях ходят слухи о том, что в аэропорту Нижневартовска может появиться военная авиация, и это вызывает понятное беспокойство жителей региона относительно доступности и регулярности пассажирского авиасообщения с Нижневартовском. Если военная авиация в аэропорт все же прибудет, он, скорее всего, станет еще одним аэродромом совместного базирования — окончательное решение об этом принимает федеральное правительство и утверждает статус соответствующим постановлением», — сообщает компания.

При этом, вопрос закрытия единственного гражданского аэропорта имени Муравленко (тогда ближайшим авиахабом стал бы Сургут, ехать до которого придется 220 км) не рассматривался. В список аэродромов совместного базирования входят такие крупные авиахабы, как Шереметьево и Внуково, всего в России порядка 60 таких аэропортов. «[Такой статус] создает дополнительные рабочие места и обеспечивает дополнительные доходы аэропортов и муниципалитетов», — добавили в пресс-службе «Нижневартовск Аэро».

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В Нижневартовске обсуждают появление военной авиации на базе местного аэропорта. Пресс-служба «Нижневартовск Аэро» в ответе на запрос URA.RU назвала условие размещения бортов в городе и создания аэродрома совместного базирования. «В соцсетях ходят слухи о том, что в аэропорту Нижневартовска может появиться военная авиация, и это вызывает понятное беспокойство жителей региона относительно доступности и регулярности пассажирского авиасообщения с Нижневартовском. Если военная авиация в аэропорт все же прибудет, он, скорее всего, станет еще одним аэродромом совместного базирования — окончательное решение об этом принимает федеральное правительство и утверждает статус соответствующим постановлением», — сообщает компания. При этом, вопрос закрытия единственного гражданского аэропорта имени Муравленко (тогда ближайшим авиахабом стал бы Сургут, ехать до которого придется 220 км) не рассматривался. В список аэродромов совместного базирования входят такие крупные авиахабы, как Шереметьево и Внуково, всего в России порядка 60 таких аэропортов. «[Такой статус] создает дополнительные рабочие места и обеспечивает дополнительные доходы аэропортов и муниципалитетов», — добавили в пресс-службе «Нижневартовск Аэро».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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