Уровень воды начал понижаться днем 8 апреля
В центре Екатеринбурга 5 апреля река Исеть вышла из берегов и подтопила прогулочные зоны. В настоящее время уровень воды начал понижаться, зафиксировал корреспондент URA.RU.
Администрация Екатеринбурга успокоила горожан, пояснив, что уровень регулируется специалистами на основании постоянных замеров. «В период паводка Нижне-Обское бассейновое управление доводит до всех владельцев гидротехнического сооружения уровень предпаводковой сработки для водохранилищ», — сказали агентству в мэрии. 8 апреля примерно в 14:00 стало заметно, что уровень воды снижается.
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