В центре Екатеринбурга река вышла из берегов. Фото

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Уровень воды начал понижаться днем 8 апреля
Уровень воды начал понижаться днем 8 апреля Фото:

В центре Екатеринбурга 5 апреля река Исеть вышла из берегов и подтопила прогулочные зоны. В настоящее время уровень воды начал понижаться, зафиксировал корреспондент URA.RU.

Администрация Екатеринбурга успокоила горожан, пояснив, что уровень регулируется специалистами на основании постоянных замеров. «В период паводка Нижне-Обское бассейновое управление доводит до всех владельцев гидротехнического сооружения уровень предпаводковой сработки для водохранилищ», — сказали агентству в мэрии. 8 апреля примерно в 14:00 стало заметно, что уровень воды снижается.

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В центре Екатеринбурга 5 апреля река Исеть вышла из берегов и подтопила прогулочные зоны. В настоящее время уровень воды начал понижаться, зафиксировал корреспондент URA.RU. Администрация Екатеринбурга успокоила горожан, пояснив, что уровень регулируется специалистами на основании постоянных замеров. «В период паводка Нижне-Обское бассейновое управление доводит до всех владельцев гидротехнического сооружения уровень предпаводковой сработки для водохранилищ», — сказали агентству в мэрии. 8 апреля примерно в 14:00 стало заметно, что уровень воды снижается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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