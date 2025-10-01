Мужчина пропал 23 сентября (архивное фото)
В поселке Рефтинский (Свердловская область) вечером 30 сентября мертвым обнаружили 71-летнего Александра Сметанина, пропавшего неделю назад. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде.
«Найден, погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Подробности не уточняются.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
