Загадочно пропавшего свердловчанина нашли мертвым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина пропал 23 сентября (архивное фото)
Мужчина пропал 23 сентября (архивное фото) Фото:

В поселке Рефтинский (Свердловская область) вечером 30 сентября мертвым обнаружили 71-летнего Александра Сметанина, пропавшего неделю назад. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде.

«Найден, погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Подробности не уточняются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Рефтинский (Свердловская область) вечером 30 сентября мертвым обнаружили 71-летнего Александра Сметанина, пропавшего неделю назад. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде. «Найден, погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...