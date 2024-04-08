На челябинском пруду под лед провалился ребенок

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Зима, мороз. Пруд Коммунар, плотина Челябинск, плотина, лед
Девочка провалилась под лед, гуляя без присмотра родителей Фото:

В Озерске Челябинской области 8 апреля под лед провалилась семилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Девочка гуляла без присмотра родителей в районе городского пруда по льду и провалилась в воду. Была спасена из воды очевидцем», — сообщили в ГУ МЧС.

Ребенок провалился под лед по пояс. Очевидец передал девочку бригаде скорой помощи. Медицинская помощь не потребовалась, девочка передала родителям.

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В Озерске Челябинской области 8 апреля под лед провалилась семилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Девочка гуляла без присмотра родителей в районе городского пруда по льду и провалилась в воду. Была спасена из воды очевидцем», — сообщили в ГУ МЧС. Ребенок провалился под лед по пояс. Очевидец передал девочку бригаде скорой помощи. Медицинская помощь не потребовалась, девочка передала родителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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