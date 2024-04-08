На челябинском пруду под лед провалился ребенок

Девочка провалилась под лед, гуляя без присмотра родителей
В Озерске Челябинской области 8 апреля под лед провалилась семилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Девочка гуляла без присмотра родителей в районе городского пруда по льду и провалилась в воду. Была спасена из воды очевидцем», — сообщили в ГУ МЧС.
Ребенок провалился под лед по пояс. Очевидец передал девочку бригаде скорой помощи. Медицинская помощь не потребовалась, девочка передала родителям.
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