Полиция попросила свердловчан не ездить в Курганскую область

Сотрудники Госавтоинспекции призвали жителей Свердловской области воздержаться от поездок в Курганскую область из-за режима ЧС, который ввели после паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона. Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода», — следует из сообщения. Также необходимо составлять маршрут в объезд региона.
В зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населенных пунктов округа. На территории проводится эвакуация. Те, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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