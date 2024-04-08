08 апреля 2024

Полиция попросила свердловчан не ездить в Курганскую область

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Инспекторы рекомендуют объезжать Курганскую область Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники Госавтоинспекции призвали жителей Свердловской области воздержаться от поездок в Курганскую область из-за режима ЧС, который ввели после паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона. Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода», — следует из сообщения. Также необходимо составлять маршрут в объезд региона.

В зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населенных пунктов округа. На территории проводится эвакуация. Те, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сотрудники Госавтоинспекции призвали жителей Свердловской области воздержаться от поездок в Курганскую область из-за режима ЧС, который ввели после паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона. Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода», — следует из сообщения. Также необходимо составлять маршрут в объезд региона. В зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населенных пунктов округа. На территории проводится эвакуация. Те, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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