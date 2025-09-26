Инспекторы ДПС запретили 125 автобусам ездить в Свердловской области. Фото

Часть автобусов поставили на спецстоянку
Часть автобусов поставили на спецстоянку

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции сняли с рейсов 125 автобусов, в которых выявили грубые нарушения. Всего под проверку в течение нескольких дней попали 2200 машин, рассказали в ведомстве.

«По результатам рейдов с маршрутов отстранено 125 транспортных средств с техническими неисправностями. Наиболее серьезные нарушения выявлены в отношении семи автобусов, эксплуатация которых запрещена из-за неисправностей рулевого управления и тормозной системы», — пояснили там. Еще три автобуса нарушали правила перевозки детей.

Всего составлено 536 административных материалов, шесть автобусов поместили на спецстоянку. Вместе с этим на должностных и юридических лиц предприятий возбуждено 111 проверок.

По словам замначальника отдела надзорной деятельности управления ГАИ региона Александра Порубенко, выявленные нарушения доказывают системные проблемы в работе отдельных перевозчиков. «Наличие автобусов с неисправностями тормозов и рулевого управления на маршрутах недопустимо», — подчеркнул он.

