Депутат заксобрания Сумин не примет участие в выборах мэра Копейска

09 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Сумин сообщил, что не примет участия в конкурсе на пост мэра Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат законодательного собрания Челябинской области от Копейска Дмитрий Сумин не станет подавать документы для участия в выборах мэра. Об этом Сумин сообщил 9 апреля корреспонденту URA.RU. «Я уехал на Донбасс, везем гуманитарный груз. Не успею вернуться», — сообщил Сумин. Депутат добавил, что возможно принял бы участие в выборах, если бы они были прямыми. А в конкурсе смысла участвовать он не видит. Сумин представляет в ЗСО Копейский одномандатный округ. Территория округа занимает большую часть Копейска за исключением нескольких поселков в северной части города. Документы от претендентов на участие в конкурсном отборе кандидатов на должность главы Копейска будут принимать до пятницы, 12 апреля. Конкурс был объявлен в конце марта, еще до того, как стало известно о переходе мэра Андрея Фалейчика на работу в правительство региона. По итогам работы конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов, из которых депутаты копейского горсобрания выберут нового мэра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат законодательного собрания Челябинской области от Копейска Дмитрий Сумин не станет подавать документы для участия в выборах мэра. Об этом Сумин сообщил 9 апреля корреспонденту URA.RU. «Я уехал на Донбасс, везем гуманитарный груз. Не успею вернуться», — сообщил Сумин. Депутат добавил, что возможно принял бы участие в выборах, если бы они были прямыми. А в конкурсе смысла участвовать он не видит. Сумин представляет в ЗСО Копейский одномандатный округ. Территория округа занимает большую часть Копейска за исключением нескольких поселков в северной части города. Документы от претендентов на участие в конкурсном отборе кандидатов на должность главы Копейска будут принимать до пятницы, 12 апреля. Конкурс был объявлен в конце марта, еще до того, как стало известно о переходе мэра Андрея Фалейчика на работу в правительство региона. По итогам работы конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов, из которых депутаты копейского горсобрания выберут нового мэра.