Депутат заксобрания Сумин не примет участие в выборах мэра Копейска

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Депутаты в масках на Законодательном собрании. Челябинск, справедливороссы, маска защитная, сумин дмитрий
Дмитрий Сумин сообщил, что не примет участия в конкурсе на пост мэра Копейска Фото:

Депутат законодательного собрания Челябинской области от Копейска Дмитрий Сумин не станет подавать документы для участия в выборах мэра. Об этом Сумин сообщил 9 апреля корреспонденту URA.RU.

«Я уехал на Донбасс, везем гуманитарный груз. Не успею вернуться», — сообщил Сумин.

Депутат добавил, что возможно принял бы участие в выборах, если бы они были прямыми. А в конкурсе смысла участвовать он не видит.

Сумин представляет в ЗСО Копейский одномандатный округ. Территория округа занимает большую часть Копейска за исключением нескольких поселков в северной части города.

Документы от претендентов на участие в конкурсном отборе кандидатов на должность главы Копейска будут принимать до пятницы, 12 апреля. Конкурс был объявлен в конце марта, еще до того, как стало известно о переходе мэра Андрея Фалейчика на работу в правительство региона. По итогам работы конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов, из которых депутаты копейского горсобрания выберут нового мэра.

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Депутат законодательного собрания Челябинской области от Копейска Дмитрий Сумин не станет подавать документы для участия в выборах мэра. Об этом Сумин сообщил 9 апреля корреспонденту URA.RU. «Я уехал на Донбасс, везем гуманитарный груз. Не успею вернуться», — сообщил Сумин. Депутат добавил, что возможно принял бы участие в выборах, если бы они были прямыми. А в конкурсе смысла участвовать он не видит. Сумин представляет в ЗСО Копейский одномандатный округ. Территория округа занимает большую часть Копейска за исключением нескольких поселков в северной части города. Документы от претендентов на участие в конкурсном отборе кандидатов на должность главы Копейска будут принимать до пятницы, 12 апреля. Конкурс был объявлен в конце марта, еще до того, как стало известно о переходе мэра Андрея Фалейчика на работу в правительство региона. По итогам работы конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов, из которых депутаты копейского горсобрания выберут нового мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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