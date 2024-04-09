Украинской армии предрекли печальное будущее

Geopolitika: ВСУ потерять часть фронта из-за ошибок руководства

09 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

ВСУ могут потерпеть поражение из-за плохой военной оснащенности Фото: Официальный сайт президента Украины После отступления из Авдеевки ВСУ могут потерять часть фронта из-за ошибок своего руководства. Об этом сообщил журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер. «Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. <…> Однако в последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и взятия новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва», — передают слова колумниста РИА Новости. Он отметил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за плохой защиты от авиабомб. Также очень сложная обстановка для украинских солдат сложилась в районе города Часов Яр, пишет Метер. По мнению журналиста, если российские бойцы освободят Часов Яр и прорвут линию обороны к западу от Авдеевки, то баланс сил изменится. URA.RU сообщало, что эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что при штурме за Часов Яра ВС РФ применят «двойной удар». Российские военные обогнут силы ВСУ с флангов и одновременно нанесут прямой удар. Кроме того, российские военные начали испытывать 30-тонного робота-сапера «Сталкер» под Авдеевкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После отступления из Авдеевки ВСУ могут потерять часть фронта из-за ошибок своего руководства. Об этом сообщил журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер. «Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. <…> Однако в последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и взятия новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва», — передают слова колумниста РИА Новости. Он отметил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за плохой защиты от авиабомб. Также очень сложная обстановка для украинских солдат сложилась в районе города Часов Яр, пишет Метер. По мнению журналиста, если российские бойцы освободят Часов Яр и прорвут линию обороны к западу от Авдеевки, то баланс сил изменится. URA.RU сообщало, что эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что при штурме за Часов Яра ВС РФ применят «двойной удар». Российские военные обогнут силы ВСУ с флангов и одновременно нанесут прямой удар. Кроме того, российские военные начали испытывать 30-тонного робота-сапера «Сталкер» под Авдеевкой.