09 апреля 2024

Азербайджанцев, устроивших стрельбу в крупнейшем ТЦ Екатеринбурга, начнут судить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины поругались и устроили стрельбу в ТЦ Фото:

В Екатеринбурге стартует суд над уроженцами Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева, устроивших в конце 2023 года стрельбу в торговом центре «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Там 10 апреля рассматривали жалобу прокуратуры, которую суд первой инстанции возвращал на доработку.

«Дело передано в суд первой инстанции для рассмотрения. В остальном — оставлено без изменения», — пояснили в облсуде.

Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023-го. По предварительным данным, мужчины поругались, не поделив место в коридоре. Затем они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг другу. Люди, которые были рядом в этот момент, стали разбегаться, никто из очевидцев не пострадал (в этом заслуга службы безопасности ТЦ).

Силовики оперативно задержали Аллахвердиева и Халилова. Против них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест. Им грозит семь лет колонии.

Предварительное заседание по стрельбе в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург
Рази Халилова (слева) и адвокат Владислав Идамжапов
Фото:
Предварительное заседание по стрельбе в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург
Гусейн Аллахвердиев
Фото:

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В Екатеринбурге стартует суд над уроженцами Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева, устроивших в конце 2023 года стрельбу в торговом центре «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Там 10 апреля рассматривали жалобу прокуратуры, которую суд первой инстанции возвращал на доработку. «Дело передано в суд первой инстанции для рассмотрения. В остальном — оставлено без изменения», — пояснили в облсуде. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023-го. По предварительным данным, мужчины поругались, не поделив место в коридоре. Затем они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг другу. Люди, которые были рядом в этот момент, стали разбегаться, никто из очевидцев не пострадал (в этом заслуга службы безопасности ТЦ). Силовики оперативно задержали Аллахвердиева и Халилова. Против них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест. Им грозит семь лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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