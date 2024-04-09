Азербайджанцев, устроивших стрельбу в крупнейшем ТЦ Екатеринбурга, начнут судить. Фото

10 апреля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Мужчины поругались и устроили стрельбу в ТЦ Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартует суд над уроженцами Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева, устроивших в конце 2023 года стрельбу в торговом центре «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Там 10 апреля рассматривали жалобу прокуратуры, которую суд первой инстанции возвращал на доработку. «Дело передано в суд первой инстанции для рассмотрения. В остальном — оставлено без изменения», — пояснили в облсуде. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023-го. По предварительным данным, мужчины поругались, не поделив место в коридоре. Затем они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг другу. Люди, которые были рядом в этот момент, стали разбегаться, никто из очевидцев не пострадал (в этом заслуга службы безопасности ТЦ). Силовики оперативно задержали Аллахвердиева и Халилова. Против них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест. Им грозит семь лет колонии. Рази Халилова (слева) и адвокат Владислав Идамжапов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гусейн Аллахвердиев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартует суд над уроженцами Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева, устроивших в конце 2023 года стрельбу в торговом центре «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Там 10 апреля рассматривали жалобу прокуратуры, которую суд первой инстанции возвращал на доработку. «Дело передано в суд первой инстанции для рассмотрения. В остальном — оставлено без изменения», — пояснили в облсуде. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023-го. По предварительным данным, мужчины поругались, не поделив место в коридоре. Затем они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг другу. Люди, которые были рядом в этот момент, стали разбегаться, никто из очевидцев не пострадал (в этом заслуга службы безопасности ТЦ). Силовики оперативно задержали Аллахвердиева и Халилова. Против них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест. Им грозит семь лет колонии.