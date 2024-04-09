В Пермском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению боеприпасов

10 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Житель Кудымкара делал патроны разного калибра Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Кудымкар (Пермский край) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Местный житель сам изготавливал патроны для охотничьего ружья. «Оперативники выявили безработного жителя Кудымкарского муниципального округа, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. В январе 2024 года у него изъято: незарегистрированное охотничье ружье, патроны различного калибра, инструменты и материалы для снаряжения патронов», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. Сотрудники УФСБ продолжают проверку. В отношении мужчины завели два уголовных дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Кудымкар (Пермский край) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Местный житель сам изготавливал патроны для охотничьего ружья. «Оперативники выявили безработного жителя Кудымкарского муниципального округа, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. В январе 2024 года у него изъято: незарегистрированное охотничье ружье, патроны различного калибра, инструменты и материалы для снаряжения патронов», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. Сотрудники УФСБ продолжают проверку. В отношении мужчины завели два уголовных дела.