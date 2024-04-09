09 апреля 2024

В Пермском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению боеприпасов

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Житель Кудымкара делал патроны разного калибра Фото:

В городе Кудымкар (Пермский край) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Местный житель сам изготавливал патроны для охотничьего ружья.

«Оперативники выявили безработного жителя Кудымкарского муниципального округа, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. В январе 2024 года у него изъято: незарегистрированное охотничье ружье, патроны различного калибра, инструменты и материалы для снаряжения патронов», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

Сотрудники УФСБ продолжают проверку. В отношении мужчины завели два уголовных дела.

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В городе Кудымкар (Пермский край) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Местный житель сам изготавливал патроны для охотничьего ружья. «Оперативники выявили безработного жителя Кудымкарского муниципального округа, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. В январе 2024 года у него изъято: незарегистрированное охотничье ружье, патроны различного калибра, инструменты и материалы для снаряжения патронов», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. Сотрудники УФСБ продолжают проверку. В отношении мужчины завели два уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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