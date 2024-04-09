В Пермском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению боеприпасов

В городе Кудымкар (Пермский край) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Местный житель сам изготавливал патроны для охотничьего ружья.
«Оперативники выявили безработного жителя Кудымкарского муниципального округа, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. В январе 2024 года у него изъято: незарегистрированное охотничье ружье, патроны различного калибра, инструменты и материалы для снаряжения патронов», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
Сотрудники УФСБ продолжают проверку. В отношении мужчины завели два уголовных дела.
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В городе Кудымкар (Пермский край) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Местный житель сам изготавливал патроны для охотничьего ружья. «Оперативники выявили безработного жителя Кудымкарского муниципального округа, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. В январе 2024 года у него изъято: незарегистрированное охотничье ружье, патроны различного калибра, инструменты и материалы для снаряжения патронов», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. Сотрудники УФСБ продолжают проверку. В отношении мужчины завели два уголовных дела.