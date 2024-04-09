09 апреля 2024

В Сургуте устроят праздник пива

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте устроят праздник пива на манер Октоберфеста Фото:

Для жителей Сургута (ХМАО) устроят праздник пива по мотивам популярного в Мюнхене Октоберфеста. Организаторы обещают гостям вечеринку с пенным напитком в неограниченном количестве.

«Почему бы не устроить праздник пива в апреле, да еще и в Сургуте», — говорится в афише развлекательной площадки, опубликованной в соцсети «Вконтакте». Праздник организуют на манер Октоберфеста — фестиваля пива, который ежегодно проходит в Мюнхене.

Ранее URA.RU сообщало о других необычных вечеринках в ХМАО. Среди них, например, праздник в Ханты-Мансийске в честь Дня мандарина.

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Для жителей Сургута (ХМАО) устроят праздник пива по мотивам популярного в Мюнхене Октоберфеста. Организаторы обещают гостям вечеринку с пенным напитком в неограниченном количестве. «Почему бы не устроить праздник пива в апреле, да еще и в Сургуте», — говорится в афише развлекательной площадки, опубликованной в соцсети «Вконтакте». Праздник организуют на манер Октоберфеста — фестиваля пива, который ежегодно проходит в Мюнхене. Ранее URA.RU сообщало о других необычных вечеринках в ХМАО. Среди них, например, праздник в Ханты-Мансийске в честь Дня мандарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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