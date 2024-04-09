В Сургуте устроят праздник пива на манер Октоберфеста Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Для жителей Сургута (ХМАО) устроят праздник пива по мотивам популярного в Мюнхене Октоберфеста. Организаторы обещают гостям вечеринку с пенным напитком в неограниченном количестве.



«Почему бы не устроить праздник пива в апреле, да еще и в Сургуте», — говорится в афише развлекательной площадки, опубликованной в соцсети «Вконтакте». Праздник организуют на манер Октоберфеста — фестиваля пива, который ежегодно проходит в Мюнхене.



Ранее URA.RU сообщало о других необычных вечеринках в ХМАО. Среди них, например, праздник в Ханты-Мансийске в честь Дня мандарина.