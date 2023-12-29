В Ханты-Мансийске устроят праздник в честь Дня мандарина

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Клипарт Мандарины. Тюмень, цитрусовые, мандарины, гирлянда, новый год, 2022
В Ханты-Мансийске 3 января состоится праздник в честь Дня мандарина Фото:

В арт-резиденции Ханты-Мансийска 3 января устроят праздник в честь Дня мандарина. Для посетителей организуют тематическую фотосессию, интерактивные игры и дегустацию блюд из мандарин. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».

«Впервые в рамках проекта гости и жители города смогут побывать на мандариновом дне. Задействуем их везде — в активностях, играх и, конечно, дегустации: каждый сможет попробовать различные мандариновые блюда и напитки», — говорится в сообщении.

После Нового года на площадке пройдут и другие тематические праздники. Среди них, например, спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей. А для тех, кто ностальгирует по прошлому, устроят Новый год в стиле СССР с мастер-классами и играми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Казым Белоярского района прошел праздник коренных народов севера — День оленевода. Праздник собрал более трех тысяч зрителей из всех районов ХМАО и соседних округов.

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В арт-резиденции Ханты-Мансийска 3 января устроят праздник в честь Дня мандарина. Для посетителей организуют тематическую фотосессию, интерактивные игры и дегустацию блюд из мандарин. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». «Впервые в рамках проекта гости и жители города смогут побывать на мандариновом дне. Задействуем их везде — в активностях, играх и, конечно, дегустации: каждый сможет попробовать различные мандариновые блюда и напитки», — говорится в сообщении. После Нового года на площадке пройдут и другие тематические праздники. Среди них, например, спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей. А для тех, кто ностальгирует по прошлому, устроят Новый год в стиле СССР с мастер-классами и играми. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Казым Белоярского района прошел праздник коренных народов севера — День оленевода. Праздник собрал более трех тысяч зрителей из всех районов ХМАО и соседних округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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