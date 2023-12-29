В Ханты-Мансийске устроят праздник в честь Дня мандарина

29 декабря 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске 3 января состоится праздник в честь Дня мандарина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В арт-резиденции Ханты-Мансийска 3 января устроят праздник в честь Дня мандарина. Для посетителей организуют тематическую фотосессию, интерактивные игры и дегустацию блюд из мандарин. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». «Впервые в рамках проекта гости и жители города смогут побывать на мандариновом дне. Задействуем их везде — в активностях, играх и, конечно, дегустации: каждый сможет попробовать различные мандариновые блюда и напитки», — говорится в сообщении.



После Нового года на площадке пройдут и другие тематические праздники. Среди них, например, спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей. А для тех, кто ностальгирует по прошлому, устроят Новый год в стиле СССР с мастер-классами и играми.



Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Казым Белоярского района прошел праздник коренных народов севера — День оленевода. Праздник собрал более трех тысяч зрителей из всех районов ХМАО и соседних округов.

В арт-резиденции Ханты-Мансийска 3 января устроят праздник в честь Дня мандарина. Для посетителей организуют тематическую фотосессию, интерактивные игры и дегустацию блюд из мандарин. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». «Впервые в рамках проекта гости и жители города смогут побывать на мандариновом дне. Задействуем их везде — в активностях, играх и, конечно, дегустации: каждый сможет попробовать различные мандариновые блюда и напитки», — говорится в сообщении. После Нового года на площадке пройдут и другие тематические праздники. Среди них, например, спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей. А для тех, кто ностальгирует по прошлому, устроят Новый год в стиле СССР с мастер-классами и играми. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Казым Белоярского района прошел праздник коренных народов севера — День оленевода. Праздник собрал более трех тысяч зрителей из всех районов ХМАО и соседних округов.