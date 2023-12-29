В Ханты-Мансийске устроят праздник в честь Дня мандарина

В арт-резиденции Ханты-Мансийска 3 января устроят праздник в честь Дня мандарина. Для посетителей организуют тематическую фотосессию, интерактивные игры и дегустацию блюд из мандарин. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».
«Впервые в рамках проекта гости и жители города смогут побывать на мандариновом дне. Задействуем их везде — в активностях, играх и, конечно, дегустации: каждый сможет попробовать различные мандариновые блюда и напитки», — говорится в сообщении.
После Нового года на площадке пройдут и другие тематические праздники. Среди них, например, спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей. А для тех, кто ностальгирует по прошлому, устроят Новый год в стиле СССР с мастер-классами и играми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Казым Белоярского района прошел праздник коренных народов севера — День оленевода. Праздник собрал более трех тысяч зрителей из всех районов ХМАО и соседних округов.
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