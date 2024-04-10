Власти РФ наградили семью из ХМАО за воспитание детей

11 апреля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Семье вручили медали ордена «Родительская слава» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил медалями жителей ХМАО Рамилю и Раиса Закировых за укрепление института семьи и воспитание детей. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Рамиле и Раису Закировым из ХМАО», — говорится в указе президента. Там уточняется, что они были награждены медалями ордена «Родительская слава». Ранее Путин уже наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». В указе сказано, что награждают жителей за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил медалями жителей ХМАО Рамилю и Раиса Закировых за укрепление института семьи и воспитание детей. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Рамиле и Раису Закировым из ХМАО», — говорится в указе президента. Там уточняется, что они были награждены медалями ордена «Родительская слава». Ранее Путин уже наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». В указе сказано, что награждают жителей за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей.