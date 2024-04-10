Власти РФ наградили семью из ХМАО за воспитание детей

Президент России Владимир Путин наградил медалями жителей ХМАО Рамилю и Раиса Закировых за укрепление института семьи и воспитание детей. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Рамиле и Раису Закировым из ХМАО», — говорится в указе президента. Там уточняется, что они были награждены медалями ордена «Родительская слава».
Ранее Путин уже наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». В указе сказано, что награждают жителей за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей.
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