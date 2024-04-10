10 апреля 2024

Власти РФ наградили семью из ХМАО за воспитание детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ребенок, семья, материнство, родители, осень
Семье вручили медали ордена «Родительская слава» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалями жителей ХМАО Рамилю и Раиса Закировых за укрепление института семьи и воспитание детей. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Рамиле и Раису Закировым из ХМАО», — говорится в указе президента. Там уточняется, что они были награждены медалями ордена «Родительская слава».

Ранее Путин уже наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». В указе сказано, что награждают жителей за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей.

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Президент России Владимир Путин наградил медалями жителей ХМАО Рамилю и Раиса Закировых за укрепление института семьи и воспитание детей. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Рамиле и Раису Закировым из ХМАО», — говорится в указе президента. Там уточняется, что они были награждены медалями ордена «Родительская слава». Ранее Путин уже наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». В указе сказано, что награждают жителей за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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