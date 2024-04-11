МЧС готовится взорвать лед на реках ХМАО

Взрывные работы начнутся 23 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МЧС готовится в конце апреля взрывать лед на реках в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении чрезвычайных ситуаций.

«Для ослабления льда на опасных участках 23 апреля запланированы работы взрывной команды. Работы будут проводить специалисты казенного учреждения Центрспас Югория», — сообщили в МЧС.

Также на случай ЧП в округе подготовлена группа реагирования. Для реагирования подготовлено 4 тысячи человек и тысяча единиц техники. Кроме этого, помощь будет оказывать окружная аэромобильная бригада.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ледоход начнется на неделю раньше. Об этом сообщили власти Сургута, ссылаясь на метеорологический отчет.