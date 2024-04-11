11 апреля 2024

МЧС готовится взорвать лед на реках ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, подготовка к паводку, подрыв льда, взрыв
Взрывные работы начнутся 23 апреля Фото:

МЧС готовится в конце апреля взрывать лед на реках в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении чрезвычайных ситуаций.

«Для ослабления льда на опасных участках 23 апреля запланированы работы взрывной команды. Работы будут проводить специалисты казенного учреждения Центрспас Югория», — сообщили в МЧС.

Также на случай ЧП в округе подготовлена группа реагирования. Для реагирования подготовлено 4 тысячи человек и тысяча единиц техники. Кроме этого, помощь будет оказывать окружная аэромобильная бригада.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ледоход начнется на неделю раньше. Об этом сообщили власти Сургута, ссылаясь на метеорологический отчет.

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МЧС готовится в конце апреля взрывать лед на реках в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении чрезвычайных ситуаций. «Для ослабления льда на опасных участках 23 апреля запланированы работы взрывной команды. Работы будут проводить специалисты казенного учреждения Центрспас Югория», — сообщили в МЧС. Также на случай ЧП в округе подготовлена группа реагирования. Для реагирования подготовлено 4 тысячи человек и тысяча единиц техники. Кроме этого, помощь будет оказывать окружная аэромобильная бригада. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ледоход начнется на неделю раньше. Об этом сообщили власти Сургута, ссылаясь на метеорологический отчет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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