11 апреля 2024

На корпоративе пермского оборонного завода выступит музыкант, игравший у Папы Римского

Олег Аккуратов выступит на закрытом концерте для сотрудников ПНППК
© Служба новостей «URA.RU»
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Квинтет джазового исполнителя Игоря Бутмана. Курган, аккуратов олег
Олег Аккуратов выступит в Перми на закрытом концерте Фото:

В Перми на закрытом мероприятии 12 апреля выступит известный пианист, джазовый импровизатор и певец, финалист шоу «Голос» Олег Аккуратов. Слепой от рождения музыкант, который играл в резиденции Папы Римского, даст концерт для коллектива Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Об этом сообщили в пермском хоре «Млада», который также примет участие в шоу.

«Сегодня МЛАДАхор выступит с финалистом вокального проекта „Голос“ Олегом Аккуратовым. Концерт состоится для сотрудников Пермской научно-производственной приборостроительной компании», — сообщается на странице «Млады» в соцсети «ВКонтакте».

Олег Аккуратов — настоящий музыкальный гений, говорят критики. С детства, несмотря на слепоту, он начал играть на фортепиано. Теперь он лауреат множества престижных конкурсов, сотрудничает с джазменом Игорем Бутманом. Аккуратов гастролировал по всему миру. Был участником концерта с оперной певицей Монсерат Кабалье, выступал в резиденции Папы Римского. Его концерт закрывал Паралимпийские игры в Сочи.

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В Перми на закрытом мероприятии 12 апреля выступит известный пианист, джазовый импровизатор и певец, финалист шоу «Голос» Олег Аккуратов. Слепой от рождения музыкант, который играл в резиденции Папы Римского, даст концерт для коллектива Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Об этом сообщили в пермском хоре «Млада», который также примет участие в шоу. «Сегодня МЛАДАхор выступит с финалистом вокального проекта „Голос“ Олегом Аккуратовым. Концерт состоится для сотрудников Пермской научно-производственной приборостроительной компании», — сообщается на странице «Млады» в соцсети «ВКонтакте». Олег Аккуратов — настоящий музыкальный гений, говорят критики. С детства, несмотря на слепоту, он начал играть на фортепиано. Теперь он лауреат множества престижных конкурсов, сотрудничает с джазменом Игорем Бутманом. Аккуратов гастролировал по всему миру. Был участником концерта с оперной певицей Монсерат Кабалье, выступал в резиденции Папы Римского. Его концерт закрывал Паралимпийские игры в Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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