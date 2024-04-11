На корпоративе пермского оборонного завода выступит музыкант, игравший у Папы Римского

Олег Аккуратов выступит на закрытом концерте для сотрудников ПНППК

12 апреля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Олег Аккуратов выступит в Перми на закрытом концерте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на закрытом мероприятии 12 апреля выступит известный пианист, джазовый импровизатор и певец, финалист шоу «Голос» Олег Аккуратов. Слепой от рождения музыкант, который играл в резиденции Папы Римского, даст концерт для коллектива Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Об этом сообщили в пермском хоре «Млада», который также примет участие в шоу. «Сегодня МЛАДАхор выступит с финалистом вокального проекта „Голос“ Олегом Аккуратовым. Концерт состоится для сотрудников Пермской научно-производственной приборостроительной компании», — сообщается на странице «Млады» в соцсети «ВКонтакте». Олег Аккуратов — настоящий музыкальный гений, говорят критики. С детства, несмотря на слепоту, он начал играть на фортепиано. Теперь он лауреат множества престижных конкурсов, сотрудничает с джазменом Игорем Бутманом. Аккуратов гастролировал по всему миру. Был участником концерта с оперной певицей Монсерат Кабалье, выступал в резиденции Папы Римского. Его концерт закрывал Паралимпийские игры в Сочи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на закрытом мероприятии 12 апреля выступит известный пианист, джазовый импровизатор и певец, финалист шоу «Голос» Олег Аккуратов. Слепой от рождения музыкант, который играл в резиденции Папы Римского, даст концерт для коллектива Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Об этом сообщили в пермском хоре «Млада», который также примет участие в шоу. «Сегодня МЛАДАхор выступит с финалистом вокального проекта „Голос“ Олегом Аккуратовым. Концерт состоится для сотрудников Пермской научно-производственной приборостроительной компании», — сообщается на странице «Млады» в соцсети «ВКонтакте». Олег Аккуратов — настоящий музыкальный гений, говорят критики. С детства, несмотря на слепоту, он начал играть на фортепиано. Теперь он лауреат множества престижных конкурсов, сотрудничает с джазменом Игорем Бутманом. Аккуратов гастролировал по всему миру. Был участником концерта с оперной певицей Монсерат Кабалье, выступал в резиденции Папы Римского. Его концерт закрывал Паралимпийские игры в Сочи.