Пермский губернатор Махонин исполнил гимн РФ совместно с многодетными семьями. Видео

16 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Ежегодное послание губернатора заняло около часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разнообразил формат ежегодного послания региональному заксобранию исполнением гимна РФ. Глава региона спел его вместе с многодетными семьями. «Под конец послания Дмитрий Махонин пригласил на сцену несколько многодетных семей. Также на сцену вышел хор. Вместе они спели все три куплета гимна», — передает корреспондент URA.RU с церемонии послания. Послание губернатора прикамскому парламенту заняло около часа. Дмитрий Махонин, помимо прочего, поручил создать в регионе спортивные объекты для проведения международных соревнований и сократить к 2030 году смертность от онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Он также сообщил, что Пермскому краю спишут федеральные кредиты на 13 млрд рублей и поручил региональному минагро разработать проект по развитию кадрового потенциала в сельхозотрасли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разнообразил формат ежегодного послания региональному заксобранию исполнением гимна РФ. Глава региона спел его вместе с многодетными семьями. «Под конец послания Дмитрий Махонин пригласил на сцену несколько многодетных семей. Также на сцену вышел хор. Вместе они спели все три куплета гимна», — передает корреспондент URA.RU с церемонии послания. Послание губернатора прикамскому парламенту заняло около часа. Дмитрий Махонин, помимо прочего, поручил создать в регионе спортивные объекты для проведения международных соревнований и сократить к 2030 году смертность от онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Он также сообщил, что Пермскому краю спишут федеральные кредиты на 13 млрд рублей и поручил региональному минагро разработать проект по развитию кадрового потенциала в сельхозотрасли.