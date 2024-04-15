Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разнообразил формат ежегодного послания региональному заксобранию исполнением гимна РФ. Глава региона спел его вместе с многодетными семьями.
«Под конец послания Дмитрий Махонин пригласил на сцену несколько многодетных семей. Также на сцену вышел хор. Вместе они спели все три куплета гимна», — передает корреспондент URA.RU с церемонии послания.
Послание губернатора прикамскому парламенту заняло около часа. Дмитрий Махонин, помимо прочего, поручил создать в регионе спортивные объекты для проведения международных соревнований и сократить к 2030 году смертность от онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Он также сообщил, что Пермскому краю спишут федеральные кредиты на 13 млрд рублей и поручил региональному минагро разработать проект по развитию кадрового потенциала в сельхозотрасли.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разнообразил формат ежегодного послания региональному заксобранию исполнением гимна РФ. Глава региона спел его вместе с многодетными семьями. «Под конец послания Дмитрий Махонин пригласил на сцену несколько многодетных семей. Также на сцену вышел хор. Вместе они спели все три куплета гимна», — передает корреспондент URA.RU с церемонии послания. Послание губернатора прикамскому парламенту заняло около часа. Дмитрий Махонин, помимо прочего, поручил создать в регионе спортивные объекты для проведения международных соревнований и сократить к 2030 году смертность от онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Он также сообщил, что Пермскому краю спишут федеральные кредиты на 13 млрд рублей и поручил региональному минагро разработать проект по развитию кадрового потенциала в сельхозотрасли.