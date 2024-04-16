Автобусы № 2 и 34 в Челябинске: какие остановки перешли в статус «по требованию»

Ряд автобусных остановок на челябинских автобусах маршрутов № 2 и № 34 получили статус «остановка по требованию». Об этом 16 апреля сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
«Некоторые остановки на автобусных маршрутах 2 и 34 имеют статус «По требованию». На улице Самохина это остановка «Улица Эльтонская 1-я», на улице Линейной — остановки «Улица Воробьева», «Переезд», «Связьстрой», «Улица Линейная», «База ПТК». На проспекте Ленина статус «по требованию» получили остановки «Восточная проходная» и «Завод шлифизделий», на улице Худякова (по маршруту № 2) — «Городской пляж».
Эти же остановки станут остановками по требованию на улице Линейной и проспекте Ленина на садовых маршрутах 55с и 57с после их запуска. Автобусы № 2 и № 34 связывают центральную часть Челябинска с достаточно отдаленным и в то же время густо населенным микрорайоном Чурилово. Придание остановкам статуса «по требованию» позволит сократить время в пути. На них автобусы останавливаются только при наличии пассажиров на вход или выход.
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