Ветнадзор ХМАО назвал причину появления вируса африканской чумы в регионе

Животных, заразившихся вирусом африканской чумы в ХМАО, уничтожили
© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, заражение, прием анализов, эпидемия, биологическая опасность, Экспертиза, вирус, covid19, проверка на вирусы
В зоне заражения африканской чумой уничтожили всех животных Фото:

Причиной появления африканской чумы в Югорске (ХМАО) стало неправильное содержание животных. В окружном ветнадзоре корреспонденту URA.RU сообщили, что свиней, у которых нашли вирус, кормили отходами.

«Хозяева зараженных животных не соблюдали ветеринарные правила: предположительно, свиней кормили пищевыми отходами, что строго запрещено. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса в корме. Частное подсобное хозяйство, где обнаружен очаг заболевания, не состояло на ветеринарном учете. Нарушая правила, люди подвергли риску свое здоровье, а также здоровье окружающих животных и людей», — подчеркнула исполняющий обязанности руководителя ветеринарной службы ХМАО Дина Кузьмина.

Специалисты ветнадзора проверили каждое подворье в диаметре шести километров от очага заражения африканской чумой. Обнаружили неучтенных поросят и домашних птиц без признаков заболевания. Все животные в карантинной зоне были изъяты и уничтожены. Карантин в Югорске будет снят 2—5 мая 2024 года.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации необходимо в обязательном порядке ставить сельскохозяйственных животных на ветеринарный учет в ветцентрах, которые есть практически во всех муниципалитетах ХМАО. Нельзя покупать животных в сомнительных местах торговли, они должны быть с ветеринарными сопроводительными документами, которые выдаются на основании проведенных диагностических мероприятий», — отметили в ветнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в одном из частных хозяйств Югорска обнаружен очаг африканской чумы — болезни, которая поражает домашних животных. На территории, где был обнаружен вирус, введены карантинные меры.

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Причиной появления африканской чумы в Югорске (ХМАО) стало неправильное содержание животных. В окружном ветнадзоре корреспонденту URA.RU сообщили, что свиней, у которых нашли вирус, кормили отходами. «Хозяева зараженных животных не соблюдали ветеринарные правила: предположительно, свиней кормили пищевыми отходами, что строго запрещено. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса в корме. Частное подсобное хозяйство, где обнаружен очаг заболевания, не состояло на ветеринарном учете. Нарушая правила, люди подвергли риску свое здоровье, а также здоровье окружающих животных и людей», — подчеркнула исполняющий обязанности руководителя ветеринарной службы ХМАО Дина Кузьмина. Специалисты ветнадзора проверили каждое подворье в диаметре шести километров от очага заражения африканской чумой. Обнаружили неучтенных поросят и домашних птиц без признаков заболевания. Все животные в карантинной зоне были изъяты и уничтожены. Карантин в Югорске будет снят 2—5 мая 2024 года. «В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации необходимо в обязательном порядке ставить сельскохозяйственных животных на ветеринарный учет в ветцентрах, которые есть практически во всех муниципалитетах ХМАО. Нельзя покупать животных в сомнительных местах торговли, они должны быть с ветеринарными сопроводительными документами, которые выдаются на основании проведенных диагностических мероприятий», — отметили в ветнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в одном из частных хозяйств Югорска обнаружен очаг африканской чумы — болезни, которая поражает домашних животных. На территории, где был обнаружен вирус, введены карантинные меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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