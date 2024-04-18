Вице-мэр из ХМАО хочет взыскать с безработного депутата полмиллиона рублей

Вице-мэр Урая Елена Подбуцкая требует взыскать с депутата гордумы Леонарда Насибуллина полмиллиона рублей компенсации морального вреда. Она подала в суд на скандального политика из-за его поста в telegram-канале, обвинив в распространении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, сообщает инсайдер URA.RU в местном политическом истеблишменте. Насибуллин официально признан безработным.
«Безработный Насибуллин предложил подписчикам 100 тысяч рублей за информацию о нарушениях, которые чиновница могла допустить. Фолловеры тут же пожаловались ему на ряд инцидентов с ее прошлого места работы (Подбуцкая до трудоустройства в мэрию была директором школы № 5) и обвинили ее в трате субвенций на покупку квартиры, а не на премирование сотрудников. Чиновница подала на депутата в суд», — сообщает инсайдер.
На сайте Урайского городского суда размещены сведения о гражданском процессе. Дозвониться до чиновницы журналисту URA.RU не удалось. В мэрии сообщили, что не могут комментировать частные иски сотрудников. Депутат Насибуллин в беседе с URA.RU подтвердил информацию и уточнил, что представлять его интересы в суде будет еще один депутат гордумы Урая Артем Кукушкин.
Ранее URA.RU писало о признании депутата думы Урая Насибуллина безработным. Политик заявил, что ему приходится выживать на 2,5 тысячи рублей в месяц.
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