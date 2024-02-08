Депутат из ХМАО будет выживать на пособие по безработице в 2,5 тысячи рублей

Депутат Насибуллин получил отказ в трудоустройстве после серии скандалов

08 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Депутату из Урая придется жить на 2416 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одиозный депутат Насибуллин из ХМАО начал получать пособие по безработице в размере 2,5 тысячи рублей. После громких скандалов и возбуждения уголовного дела об оскорблении власти он стал токсичным для работодателей его родного города Урая. Насибуллин рассказал журналисту URA.RU, что брать на работу его ни одно из местных предприятий не стало. «Я встал на биржу труда, разослал резюме, но везде пришли отказы. Теперь я буду вынужден выживать на 2 416 рублей в месяц», — сообщил депутат. Насибуллин поделился, что ему отказали местные нефтесервисные предприятия, «Лукойл-Западная Сибирь», несколько управляющих компаний и даже ПТУ. Он пытался трудоустроиться специалистом по безопасности труда. Монетизировать способы сэкономить депутату не удастся. Из-за расследования уголовного дела об оскорблении чиновников ему запретили выходить в интернет. Ранее URA.RU писало о том, что суд признал Насибуллина виновным в двух административных правонарушениях. Он сравнил урайских чиновников с тварями и назвал одного из них «бездарем и идиотом».

Одиозный депутат Насибуллин из ХМАО начал получать пособие по безработице в размере 2,5 тысячи рублей. После громких скандалов и возбуждения уголовного дела об оскорблении власти он стал токсичным для работодателей его родного города Урая. Насибуллин рассказал журналисту URA.RU, что брать на работу его ни одно из местных предприятий не стало. «Я встал на биржу труда, разослал резюме, но везде пришли отказы. Теперь я буду вынужден выживать на 2 416 рублей в месяц», — сообщил депутат. Насибуллин поделился, что ему отказали местные нефтесервисные предприятия, «Лукойл-Западная Сибирь», несколько управляющих компаний и даже ПТУ. Он пытался трудоустроиться специалистом по безопасности труда. Монетизировать способы сэкономить депутату не удастся. Из-за расследования уголовного дела об оскорблении чиновников ему запретили выходить в интернет. Ранее URA.RU писало о том, что суд признал Насибуллина виновным в двух административных правонарушениях. Он сравнил урайских чиновников с тварями и назвал одного из них «бездарем и идиотом».