На трассе М-5 в Челябинской области водитель BMW погиб под фурой. Видео

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Водитель иномарки скончался на месте ДТП Фото:

На трассе М-5 Челябинской области 18 апреля произошло смертельное ДТП с BMW и фурой Scania. Пассажир иномарки погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 1686 километре трассы М-5 произошло столкновение BMW и Scania. В результате 47-летний водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Пассажир, личность которого пока не установлена, получил травмы», — сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель BMW совершил столкновение с попутно движущейся фурой. Обстоятельства и причины устанавливаются.

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На трассе М-5 Челябинской области 18 апреля произошло смертельное ДТП с BMW и фурой Scania. Пассажир иномарки погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1686 километре трассы М-5 произошло столкновение BMW и Scania. В результате 47-летний водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Пассажир, личность которого пока не установлена, получил травмы», — сообщили в ГИБДД. По предварительным данным, водитель BMW совершил столкновение с попутно движущейся фурой. Обстоятельства и причины устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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