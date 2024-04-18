Водитель иномарки скончался на месте ДТП
На трассе М-5 Челябинской области 18 апреля произошло смертельное ДТП с BMW и фурой Scania. Пассажир иномарки погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На 1686 километре трассы М-5 произошло столкновение BMW и Scania. В результате 47-летний водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Пассажир, личность которого пока не установлена, получил травмы», — сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, водитель BMW совершил столкновение с попутно движущейся фурой. Обстоятельства и причины устанавливаются.
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