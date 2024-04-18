В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) закрыли переправы через реки на двух тропах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе парка, сделать это пришлось из-за резкого таяния снега.
«Резкое повышение температуры привело к тому, что уровень воды в реке Большая Тесьма продолжает увеличиваться. В целях безопасности туристов и сохранения конструкции подвесные мосты на Верхней и Нижней тропах временно закрыты», — объяснили URA.RU в пресс-службе парка.
Туристам рекомендовано пользоваться железным мостом для пересечения реки. Cпециалисты «Таганая» внимательно следят за изменениями погодных условий и уровнем воды в реках, чтобы восстановить доступ к переправам как только это станет возможным.
Таяние снега началось в нацпарке в начале апреля. Туристов просили не заходить группами на переправы и раскачиваться на них. Также путешественников просили быть внимательными. Ручьи под снегом начали превращаться в бурные потоки.
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