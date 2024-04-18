18 апреля 2024

В нацпарке под Златоустом закрыли переправы через реки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Надым. ЯНАО, переправа, понтон
Переправы закрыли на двух тропах Таганая Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) закрыли переправы через реки на двух тропах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе парка, сделать это пришлось из-за резкого таяния снега.

«Резкое повышение температуры привело к тому, что уровень воды в реке Большая Тесьма продолжает увеличиваться. В целях безопасности туристов и сохранения конструкции подвесные мосты на Верхней и Нижней тропах временно закрыты», — объяснили URA.RU в пресс-службе парка.

Туристам рекомендовано пользоваться железным мостом для пересечения реки. Cпециалисты «Таганая» внимательно следят за изменениями погодных условий и уровнем воды в реках, чтобы восстановить доступ к переправам как только это станет возможным.

Таяние снега началось в нацпарке в начале апреля. Туристов просили не заходить группами на переправы и раскачиваться на них. Также путешественников просили быть внимательными. Ручьи под снегом начали превращаться в бурные потоки.

Переправы через реки на Таганае закрыли временно
Переправы через реки на Таганае закрыли временно
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) закрыли переправы через реки на двух тропах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе парка, сделать это пришлось из-за резкого таяния снега. «Резкое повышение температуры привело к тому, что уровень воды в реке Большая Тесьма продолжает увеличиваться. В целях безопасности туристов и сохранения конструкции подвесные мосты на Верхней и Нижней тропах временно закрыты», — объяснили URA.RU в пресс-службе парка. Туристам рекомендовано пользоваться железным мостом для пересечения реки. Cпециалисты «Таганая» внимательно следят за изменениями погодных условий и уровнем воды в реках, чтобы восстановить доступ к переправам как только это станет возможным. Таяние снега началось в нацпарке в начале апреля. Туристов просили не заходить группами на переправы и раскачиваться на них. Также путешественников просили быть внимательными. Ручьи под снегом начали превращаться в бурные потоки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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